Český olympijský výbor představil kolekci pro Paříž, nejvýraznějším prvkem je plášť

Čeští olympionici budou na hrách v Paříži nastupovat v oblečení v národních barvách, ale netradičně pojatých. Nejvýraznějším prvkem kolekce, kterou designér Jan Černý avizoval jako "brutálně speciální", je plášť spojující český baloňák a ve Francii oblíbený trenčkot. Český olympijský výbor (ČOV) představil modely pro slavnostní ceremoniál na sociálních sítích a na plénu, které schvalovalo nominaci na hry. Vpodvečer budou modely naživo k vidění v Karlových Varech.

Národní barvy jsou posunuté do temně modré, tlumené červené a krémově bílé. Mezi detaily na oblečení pak lze najít vlajku či nápisy CZE. Pánské i dámské modely jsou spíše ve sportovním stylu. "Mou generaci design kolekce pro slavnostní zahájení možná zaskočí, ale nosit ji na slavnostním zahájení budou hlavně mladí lidé, kterým je tvorba Jana Černého blízká. A pokud se sportovci cítí v oblečení dobře, mají také potřebné sebevědomí pro svůj sportovní výkon, na který se všichni těšíme," uvedl v tiskové zprávě předseda ČOV Jiří Kejval.

"Co jsem to ukazoval svým dětem, tak všichni říkali, že je to super. Když jsem to ukazoval svým vrstevníkům, tak říkali, že jsem se zbláznil. Takže si vyberte," dodal k tomu šestapadesátiletý funkcionář v rozhovoru po plénu.

Kolekce pro české olympioniky. olympijskytym.cz / Jakub Zeman

Je si jistý, že ani v davu české olympioniky v tomto oblečení nikdo nepřehlédne. Plášť, který propojuje českou a francouzskou kulturu, zdobí také inkoustově modrý Rorschachův vzor odkazující na dílo grafika a malíře Vladimíra Boudníka. Ten se narodil v roce 1924, kdy se konaly předchozí olympijské hry v Paříži. Barevné provedení polo trika a kalhot vychází z barev historických českých dresů. Na šátku, ponožkách, teniskách a viditelných etiketách je hráškově zelený akcent, který záměrně rozbíjí klasičtější červeno-modro-bílou siluetu.

Na tvorbě kolekce se podílel mimo jiné kanoista Lukáš Rohan, kterému se výsledný model líbí. "Hlavně proto, že smyslem je zaujmout. Je potřeba být výrazný. Zároveň se mi líbí, že jsme se odhodlali jít do něčeho moderního a nedrželi se konzervativního stylu. Myslím si, že to může zaujmout úplně jinou skupinu lidí, než kterou zajímá sport," uvedl stříbrný olympijský medailista z Tokia.

Olympijská kolekce pro Paříž. olympijskytym.cz / Jakub Zeman

Uvědomuje si, že extravagantní kolekce se nemusí každému líbit. "Ale co se týče mladého publika a trochu jiné než sportovní scény, tohle je přesně to, co jsme potřebovali a co nám může zajistit průnik k úplně jiné skupině lidí. Myslím si, že i to je smyslem olympiády," doplnil Rohan.

Běžkyně Kristiina Sasínek Mäki hodlá plášť ušitý z japonského nylonu využít i po olympijských hrách. "Budu ho chtít hrdě nosit pořád, ve skříni ho nenechám. Je super, že kolekce má české barvy a jsou na ní i sportovní prvky, zároveň je módní. Brutálně speciální kolekce se mi líbí hodně. Je hezká, důstojná, cool, prostě skvělá. Přijde mi mega hustá a moc se těším, že si ji budu moci obléknout," řekla.

V minulosti byly některé části kolekce velmi populární. Z prvků používaných na letních hrách se hojně prodávaly například holinky, které byly českým symbolem v Londýně 2012.

Kolekci využijí i paraolympionici. olympijskytym.cz / Jakub Zeman

Kolekci navrženou Janem Černým obléknou při slavnostním zahájení také čeští paralympionici. Jen místo pláště budou mít kratší bundy, které jsou pro sportovce na vozíku praktičtější. "Zbytek nástupové kolekce je naprosto totožný, paralympionici tak do Paříže pojedou přesně v duchu svého hesla Stejní, ale jiní," řekl předseda Českého paralympijského výboru Zbyněk Sýkora.

Olympijský outfit doplňuje amulet z českého skla z dílny značky Lasvit ve tvaru lipového listu, symbolu ochrany a síly potřebné při sportovních výkonech.