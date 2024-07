Francouzský prezident Emmanuel Macron pronesl protokolem předepsanou větu a oficiálně zahájil 33. letní olympijské hry v Paříži. Olympijský oheň poté nedaleko světelnými efekty nasvícené Effelovy věže společně zapálili bývalá atletka Marie-José Pérecová a judista Teddy Riner. Součástí slavnostního ceremoniálu, který se odehrál v místy hustém dešti a poprvé v historii mimo hlavní stadion, byla i netradiční šestikilometrová pouť 85 lodí se sportovci po Seině.

Českými vlajkonoši byli mistryně světa v lukostřelbě Marie Horáčková a dvojnásobný olympijský šampion v judu Lukáš Krpálek. Na pozvání francouzského prezidenta Emmanuela Macrona se zahájení zúčastnil i předseda vlády Petr Fiala.

"Byl to krásný pocit na lodi být. Myslím, že na nás dýchla atmosféra, že jsme fakt tady na olympiádě. Trošku nám to pokazil déšť, i ta vlajka potom byla hrozně těžká. Byla jsem ráda, že to tam Lukáš pevnou rukou držel," řekla novinářům Horáčková. "Přestože počasí moc nevyšlo a celou dobu nám propršelo, tak jsme si to i tak užili," doplnil Krpálek.

Loď s českými olympioniky při defilé na Seině. Profimedia

Na přenesení ohně z Trocadéra, kde Macron hry zahájil, do Tuilerijské zahrady poblíž Louvru se podílely nejen francouzské sportovní osobnosti. Lodí vezli pochodeň Španěl Rafael Nadal, Američané Serena Williamsová a Carl Lewis či Rumunka Nadia Comaneciová.

Ještě před Macronem promluvili na pódiu ve tvaru Eiffelovy věže předseda organizačního výboru her Tony Estanguet a prezident Mezinárodního olympijského výboru Thomas Bach. Na závěr čtyřhodinového programu vystoupila vážně nemocná kanadská zpěvačka Céline Dion s písní Edith Piaf.

Jako první se na řeku vydali Řekové, loď se zhruba třemi desítkami českých sportovců a celkem osmdesátičlennou delegací vyplula jako 75. v pořadí. Výpravy s výjimkou ruské a běloruské, které MOV kvůli válečné agresi na Ukrajině z defilé vyloučil, se poté shromáždily na Trocadéru. Řada sportovců ale vzhledem k počasí odešla ještě před koncem slavnosti.

Ceremoniál mělo na březích Seiny sledovat původně 600 tisíc lidí, organizátoři počet snížili zhruba na polovinu. Na bezpečnost dohlíželo 30 tisíc policistů a četníků, posílených o 15 tisíc vojáků. Mimo stadion se zahajovací ceremoniál konal poprvé v historii. Defilé výprav organizátoři prokládali kulturními vystoupeními, jako první se představila americká zpěvačka Lady Gaga.

Následovaly například kankánové tanečnice, francouzská metalová skupina Gojira, jež vystoupila s pěvkyní švýcarského původu Marinou Viottiovou, či místní rapper Rim'K. Umělecký ředitel programu Thomas Jolly připomněl i slavné postavy a momenty z francouzské historie.

Defilé lodí po Seině uzavřeli pořadatelé příštích letních olympijských her Australané a Američané, jako poslední pluli domácí Francouzi. Všechny tři závěrečné početné výpravy měly stejně jako Češi k dispozici samostatnou loď, zatímco některé jiné se o plavidlo dělily.

Hry v Paříži, jež hostí olympiádu potřetí po letech 1900 a 1924, potrvají do 11. srpna. Během 16 soutěžních dnů bude přes 10.500 sportovců usilovat o některou z 329 medailových sad. V české výpravě je 111 sportovců, kteří budou obhajovat jedenáct medailí z Tokia.