Denní menu: El Clásico trpaslíků, Polsko bez Lewy s hrozbou sestupu a boj o finále BJK Cupu

Základní skupiny fotbalové Ligy národů vyvrcholí posledními zápasy a o hodně půjde hlavně ve Varšavě a Vaduzu. Polsko může po několika bídných zápasech při dalším nezdaru sestoupit, naopak maličké San Marino bojuje o historický postup. V Málaze se také rozhodne o prvních finalistkách tenisového Billie Jean King Cupu.

Tenis, BJK Cup

Polsko – Itálie (17:00, ČT Sport)

Už dvě velká dramata dokázaly pro sebe získat tenistky Polska, a to i díky bojovnosti a obětavosti Igy Šwiatekové. Po vítězstvích nad domácím Španělskem a následně noční bitvě s Českem je čeká další výzva. Střetnou se s Itálií, kterou svými výkony táhne kometa letošní sezony Jasmine Paoliniová.

Dá se očekávat, že pokud by po dvouhrách bylo skóre nerozhodné, do deblu znovu nastoupí za polské barvy Šwiateková, která se jinak čtyřhře vyhýbá. Naopak Itálie disponuje velmi sehranou dvojicí, kterou tvoří Sara Erraniová a již zmíněná jednička týmu Paoliniová.

Fotbal, Liga národů

Polsko – Skotsko (20:45)

Dlouho to vypadalo na poklidný, až nezáživný průběh skupiny. Jenže od chvíle, kdy se kanonýr Robert Lewandowski omluvil kvůli zranění zad z reprezentačního dvojutkání s Portugalskem a Skotskem, se pro polský národní tým vše začalo hroutit. Poláci schytali v Portu i díky další hvězdné chvíli Cristiana Ronalda pětigólový výprask a do té chvíle bezmocné Skotsko doma přetlačilo Chorvatsko.

Najednou Polsko hraje v posledním utkání o sestup, a i když bude mít ve Varšavě výhodu domácího prostředí, fanoušci optimismem příliš nehýří. Národní tým strádá, nevyhrál čtyři zápasy v řadě a inkasoval v nich 12 gólů. Kvůli zranění opustili tým před rozhodující bitvou také Taras Romanczuk, Jan Bednarek a Bartosz Bereszynski. Skotové naopak cítí šanci, vše v poslední chvíli zachránit. Gólman Craig Gordon udržel dvakrát za sebou čisté konto a narozdíl od polské sestavy je jejich tým kompletní.

Lichtenštejnsko – San Marino (20:45)

Na začátku září prožila reprezentace San Marina historickou chvíli, vůbec poprvé vyhrála soutěžní zápas – doma v Serravalle porazila Lichtenštejnsko 1:0. A co víc, v pátek také v domácím prostředí po proměněné penaltě Nicoly Nanniho v nastaveném čase vybojovala remízu 1:1 s Gibraltarem. Díky tomu nyní malá zemička, kde je většina hráčů poloprofesionálů, usiluje dokonce o postup do C-divize Ligy národů.

Senzaci mohou Sanmariňané dokonat v Rheinparku ve Vaduzu. Pokud by znovu vyhráli zápas, kterému se začalo přezdívat maličké El Clásico, přeskočí v tabulce Gibraltar a stanou se vítězi nejnižší divize. V případě remízy by čekala svěřence Roberta Cevoliho baráž – zřejmě s Moldavskem či Maltou. Pokud by se naopak domácím vydařila odveta, baráž si zahraje Lichtenštejnsko.