Denní menu: Slovenská tenisová senzace i bratrský duel v hokejovém šlágru Pardubic s Brnem

Ve španělské Málaze se rozhodne o zbývajících semifinalistkách BJK Cupu a o další senzaci zabojují tenistky Slovenska, které už dokázaly vyřadit tým USA. Jannik Sinner se pokusí doma v Turíně vyhrát Turnaji mistrů a v Česku se hraje pět zápasů hokejové extraligy. Šlágrem bude zápas Dynamo – Kometa, kde proti sobě nastoupí Jakub a Adam Zbořilové. Ve Valencii se také rozhodne o mistru světa motocyklového seriálu MotoGP.

Tenis, BJK Cup

Austrálie – Slovensko (10:00)

Největší senzací prvního kola BJK Cupu bylo bezesporu vítězství maličkého Slovenska nad USA. Aniž by se podceňovala vyhraná čtyřhra, klíčový bod zcela jistě zařídila Rebecca Šramková v duelu s Danielle Collinsovou. Pro Šramkovou byl skalp finalistky Australian Open 2022 a aktuálně 11. hráčky světa největší úspěch kariéry.

Slovenky ale naznačily, že se ve čtvrtfinále nebojí ani dalšího soupeře. "Austrálie je další velká tenisová země. Je to pro naší malou zemi velká výzva, ale to, co jsme předvedli na kurtu proti USA, chceme zopakovat znovu," nechal se slyšet slovenský kapitán Matej Lipták. Austrálie do dvouher zřejmě pošle Olivii Gadeckou a Ajlu Tomljanovicovou a pro debl má k dispozici Ellen Perezovou, účastníci Turnaje mistryň.

Motorismus, MotoGP

Martin vs. Bagania, Velká cena solidarity (14:00, Nova Sport 1)

Závěrečný podnik sezony měl mít trochu jiný scénář, Velká cena Španělska ale byla kvůli tragickým záplavám přesunuta z okruhu ve Valencii do Barcelony a karavana MotoGP se rozhodla pojmenovat klání jako Velkou cenu solidarity.

Na závodní trati se ale chystá solidní drama. Lídr šampionátu Jorge Martin má před posledním závodem náskok už jen 19 bodů a jeho pronásledovatel Francesco Bagnaia jezdí ve velké formě a vybojoval si i pole position. Španěl Martin ví, že i kdyby jeho italský rival vyhrál, stačí mu dojet na 9. místě a poprvé v kariéře oslaví titul mistra světa. Paradoxem situace je, že Martin vyhrál v sezoně jen tři závody, zatímco Bagnaia rovnou 10. Ital je úspěšný navzdory tomu, že mu před dvěma lety sebrali policisté řidičský průkaz kvůli nehodě pod vlivem alkoholu, a tak může jezdit jen po uzavřených okruzích…

Hokej, Tipsport extraliga

Dynamo Pardubice – Kometa Brno (17:00, O2 TV Sport)

Debakl na ledě Sparty a k tomu trest pro tahouna Lukáše Sedláka, který se zrovna vrátil z marodky. To je výčet dvou posledních událostí v pardubickém týmu, který se po 14 dnech vrací zase před domácí publikum. Také duel s brněnskou Kometou bývá pro Dynamo prestižní a vzájemné souboje bývají tradičně vyrovnané. Poslední čtyři zápasy skončily v základní hrací době nerozhodně, a tak vždy muselo rozhodnout prodloužení.

Pikantní zápas čeká zadáka Jakuba Zbořila, který na konci října nečekaně při návratu za zámoří zamířil do Pardubic, i když vyrůstal právě v Brně a Kometa s jeho službami počítala. Nová posila Dynama se na ledě potká se svým o dva roky starším bratrem Adamem, který zůstal patriotem, je dnes s 10 góly jasně nejlepším střelcem týmu a rozhodl i poslední bitvu.

Tenis, ATP Finals

Jannik Sinner – Taylor Fritz (18:00, Premier Sport 1)

Loni vzal sen triumfovat před domácím publikem na setkání šampionů Jannikovi Sinnerovi ikonický Novak Djokovič. V neděli bude proti italskému suverénovi a světové jedničce stát Američan Taylor Fritz. Jasným favoritem je samozřejmě Ital. Ten v posledních měsících naráží na Fritze docela často a Američan si pomalu ale jistě začíná na Sinnerovu hru zvykat.

Preview: Jannik Sinner – Taylor Fritz Livesport

Potkali se spolu ve finále US Open i v základní skupině turínského Turnaje mistrů a nyní proti sobě stanou znovu. Fritz bývá zpravidla ofenzivnějším hráčem, rozdíl však pokaždé dělají nevynucené chyby, kterých Ital příliš nedělá. Nelze ho ale podceňovat, jeho posledním kouskem byl skalp ve velkém stylu hrajícího Alexandra Zvereva, kterého zlomil v tiebreaku třetí sady v semifinále.