Denní menu: Kladno v dresech paní Poldi, český duel v Lize mistrů i Šwiateková proti Španělsku

Velká sláva se koná na Kladně, přesně 100. výročí založení klubu oslaví Rytíři zápasem s Plzní v retro dresech s paní Poldi na hrudi a fanoušci si přejí, aby se na led vrátil Jaromír Jágr. V hokejové Lize mistrů dojde na souboj Sparty s Třincem a prestižní evropskou soutěž se stejným názvem okusí i na palubovce favorizované italské Perugie volejbalisté Jihostroje České Budějovice. Duelem Španělsko – Polsko se rozehraje ženský BJK Cup a v Turíně může opět předčasně skončit pouť Carlose Alcaraze na Turnaji mistrů.

Tenis, ATP Turnaj mistrů

Carlos Alcaraz – Andrej Rubljov (14:00, Premier Sport 1)

Skončí tenisový princ už v základní skupině? To je otázka, která se nabízí po Alcarazově vstoupení s Casperem Ruudem. Španělský mladík se netají tím, že není v ideální kondici, možná ho trápí nemoc, se kterou bojoval už před cestou do Turína. Úterní trénink ukončil už po pár minutách, trenér Juan Carlos Ferrero se ale odstoupení svého svěřence snažil vyvracet.

I vzhledem k Alcarazově situaci jsou šance Andreje Rubljova na úspěch vyšší, než by byly normálně. Rus sice startuje na Turnaji mistrů pátým rokem po sobě, ale ve třech případech se loučil ve skupinové fázi. Letos už španělského rivala dokázal porazit a bylo to dokonce na antuce v Madridu, kde vzal ve čtvrtfinále Alcarazovi možnost získat vítězný hattrick a následně si sám došel pro trofej.

Lední hokej, Liga mistrů

Sparta Praha – Oceláři Třinec (18:00, Sport 2)

V play off Ligy mistrů dojde na ryze český souboj. Sparta zahájí dvojzápas s Třincem doma a vítěz se probojuje do čtvrtfinále. "Pro český hokej je to trochu škoda. Ale o to víc to bude zajímavé. Pro nás by bylo sice trochu zajímavější se podívat do zahraničí, ale těšíme se. Je vidět, že tenhle souboj hokejovou komunitu zajímá," řekl v rozhovoru před utkáním obránce Jakub Krejčík.

Třinec obsadil v základní části lichotivé čtvrté místo, v lize se mu ale nedaří a tak v průběhu reprezentační přestávky domluvil návrat Ondřeje Kovařčíka z Českých Budějovic. V aktuální sezoně se Spartě proti Ocelářům daří, v lize zatím vyhrála oba zápasy. V kalendářním roce 2024 se ale jedná už o 11. vzájemný zápas a další tři oba rivaly ještě čekají.

Lední hokej, Tipsport extraliga

Rytíři Kladno – Škoda Plzeň (18:00, O2 TV Sport)

Návrat hokejové extraligy po reprezentační pauze proběhne na Kladně slavnostně. Rytíři totiž vyrukují na Plzeň ve speciálních retro dresech s paní Poldi na prsou, zároveň se zápas dvou tabulkových sousedů odehraje na den přesně po sto letech od založení kladenského hokejového klubu.

Oba týmy se v posledních kolech trápily. Plzni pomohlo odpoutat se ze samého dna tabulky až hubené vítězství 1:0 nad Libercem. Středočeši zase už šest zápasů v řadě ztratili, nevyhráli od té chvíle, co se přesunul na marodku Jaromír Jágr. Návrat čísla 68 do sestavy by tak jistě pomohl.

Tenis, BJK Cup

Paula Badosaová – Iga Šwiateková (19:00, TV Tipsport)

Tento duel budou jistě dobře sledovat i české tenistky, právě s vítězem duelu mezi Španělskem a Polskem se totiž střetnou v sobotu ve čtvrtfinálovém utkání. Duel týmových jedniček, které by podle předpokladů měly být Paula Badosová a Iga Šwiateková, je na programu jako druhý v pořadí. A vzhledem k předzápasovým vzkazům se dá očekávat, že obě rivalky a kamarádky proti sobě opravdu nastoupí.

"Letos mám příležitost hrát před našimi fanoušky, to je vždy speciální. Na začátku nás čeká velká výzva a to mám ráda, takže se opravdu těším," nechala se v Seville slyšet Paula Badosová. "Není to poprvé, co budu hrát proti někomu, kdo bude mít za zády celé publikum," kontrovala Šwiateková. Celé utkání mezi Španělskem a Polskem má tři části: dvě dvouhry a čtyřhru. K postupu je potřeba získat dvě vítězství.

Volejbal, Liga mistrů

Perugia – České Budějovice (20:30, ČT Sport)

Těžší start do prestižní Evropské ligy asi Jihostroj mít nemohl. Italský klub vyhrál v uplynulé sezoně vše, co se dalo: Serii A1, domácí pohár i superpohár, obhájil titul na mistrovství světa klubů a aktuálně drží 13 zápasů dlouhou vítěznou sérii.

Hru italských šampionů diriguje Simone Giannelli, mezi hvězdy patří hráči i Kamil Semeniuk, Sebastián Solé nebo Oleh Plotnickij. České Budějovice jsou letos jediným českým zástupcem v Lize mistrů a budou chtít navázat na loňský úspěch pražských Lvů, kteří postoupili ze základní skupiny a nakonec jim jen těsně unikla účast ve čtvrtfinále.