Liverpool by z Madridu rád přivedl Tchouaméniho, transferu může pomoci zájem Realu o Rodriho

Real Madrid by mohl v létě prodat Auréliena Tchouaméniho do Liverpoolu.

Liverpool bedlivě sleduje situaci na San Bernabéu, ze které by mohl personálně profitovat. Tamní Real Madrid se nikterak netají tím, že by do svých řad rád zlákal Rodriho (28) z Manchesteru City. Pokud by se tak stalo, mohl by znovu zacílit na francouzského záložníka Auréliena Tchouaméniho (24).

Realu se v této sezoně herně ani výsledkově nedaří tak, jak se čekalo. Svěřenci italského stratéga Carla Ancelottiho už v LaLize ztratili 12 bodů a do ideálu mají daleko i výsledky v Lize mistrů. Na první pohled by mohl být pranýřován útok, ale za očekáváním jsou i obrana a především záloha.

Španělská média již několik měsíců poukazují na to, že Bílý balet nedokázal najít adekvátní náhradu za Toniho Kroose. Německý záložník se po minulé sezoně pověsil kopačky na hřebík, což se pro tým ukázalo jako citelný zásah.

Aurélien Tchouaméni přišel na San Bernabéu v roce 2022, ale běhěm posledních přestupových oken se neustále spekuluje, že by mohl klubovou příslušnost znovu změnit. Real navíc aktuálně prahne po španělském záložníkovi Rodrim, kterého chce zlákat stůj co stůj.

Pokud by se tak stalo, Tchouaméni by mohl vyslyšet volání Liverpoolu, který o něj má již delší dobu zájem. Podle listu Marca by na jeho vykoupení mělo stačit okolo 50 milionů liber. Pokud Reds na této adrese neuspějí, chtějí prý zkusit Enza Fernándeze z Chelsea.