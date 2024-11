Denní menu: Loučení NHL s Evropou, Siniaková na Turnaji mistryň i Baník na Spartě

Sinaiaková s Townsendovou vstoupí v Rijádu do Turnaje mistryň.

Každý den nabízí svět sportu nespočet událostí, které stojí za to sledovat. Livesport Zprávy přinášejí výběr toho, co byste neměli minout v sobotu 2. listopadu. Po Praze se NHL hraje i ve druhém evropském městě, zápas mezi Floridou a Dallasem ve finském Tampere však pro letošní sezonu zakončí její putování mimo Severní Ameriku. Na tenisovém Turnaji mistryň si Češka Kateřina Siniaková (28) vyzkouší partnerství ve čtyřhře s Američankou Taylor Townsendovou (28). Fotbaloví fanoušci by si pak neměli nechat ujít střetnutí pražské Sparty s Baníkem Ostrava.

Fotbal, Premier League

Newcastle – Arsenal (13:30, Canal+ Sport)

Newcastle sice aktuálně těší postup přes Chelsea v EFL Cupu, v ligové soutěži ale Straky už pět zápasů nevyhrály a pomalu ztrácí kontakt s týmy, které bojují o účast v pohárové Evropě. A ani další utkání nevypadá jako příjemná mise. Do St. James Parku přijíždí tradičně ambiciózní Arsenal, který byl naposledy hodně blízko skalpu Liverpoolu. Gunners dvakrát vedli, nakonec ale brali jen bod za remízu 2:2. I tak ale o své formě dal vědět Bukayo Saka, který se v posledních dvou zápasech podílel na čtyřech gólech Arsenalu (2+2). Newcastle je zase rád za návrat zraněného Alexandra Isaka. Ten se také trefil ve dvou po sobě jdoucích zápasech. Proti Arsenalu ale švédský útočník ještě nikdy neskóroval.

Hokej, NHL Global Series

Florida Panthers – Dallas Stars (17:00, Nova Sport 2)

Zámořská NHL se letos hned dvakrát vydala do Evropy. Po úvodním dvojutkání v Praze hostí nyní zápasy Global Series finské Tampere. Tamní Nokia Arenu potěšili návštěvou úřadující vítězové Stanley Cupu. Tým Floridy vede do boje kapitán Alexander Barkov a na úvodní buly se mu postaví v dresu Dallasu krajan Roope Hintz. Páteční první duel pro sebe získali Panthers poměrem 6:4, Stars tak mají dostatečnou motivaci svému soupeři prohru odvést.

Narozdíl od české zastávky, kde se na ledě představil jen dva domácí hráči Ondřej Palát a Jiří Kulich, se finské publikum může těšit hned na sedm domácích hokejistů. Vedle již zmíněných prvních centrů hrají za Panthers Eetu Luostarinen, Anton Lundell a Niko Mikkola, za Dallas pak zadáci Miro Heiskanen a Esa Lindell.

Fotbal, Bundesliga

Borussia Dortmund – RB Lipsko (18:30, Nova Sport 3)

Borussia je doma úplně jiný tým než na venkovních hřištích. S podporou publika neztratila ani jediný bod a ve čtyřech zápasech nastřílela 12 gólů. Jenže většinou hrála proti soupeřům druhého sledu a tentokrát bude čelit týmu, které v sezoně ještě neprohrál a zdatně bojuje s Bayernem o první příčku tabulky. Marco Rose před působením v Lipsku vedl právě Borussii a v letošní sezoně se pyšní výjimečnou defenzivou, jeho tým zatím inkasoval jen třikrát.

Dá se očekávat, že Lipsko nebude v Dortmundu zrovna vřele přijato. Jednak čtyři z posledních pěti vzájemných zápasů vyhrálo a fanoušci Borussie také neskrývali zklamání, že jejich bývalý trenér Jürgen Klopp se po konci angažmá v Liverpoolu rozhodl spojit s fotbalovým koncernem Red Bullu.

Tenis, WTA Final

Kičenoková, Ostapenková – Siniaková, Townsendová (19:00, Canal+ Sport 2)

Už pošesté míří výjimečná česká deblistka Kateřina Siniaková na Turnaj mistryň ve čtyřhře. V roce 2021 ho dokázala společně s Barborou Krejčíkovou vyhrát, nyní má ale po boku světová jednička novou spoluhráčku – Američanku Taylor Townsendovou, se kterou letos ovládla Wimbledon.

V první utkání základní skupiny čeká česko-americkou dvojici střet s vítězkami US Open Ljudmilu Kičenokovou z Ukrajiny a Jelenu Ostapenkovou z Lotyšska. jediný vzájemný zápas proběhl právě na londýnské trávě a ve čtvrtfinále ho pro sebe získaly Siniaková a Townsendová. V Rijádu se ale bude hrát na hardu v hale.

Fotbal, Chance liga

Sparta Praha – Baník Ostrava (19:00, O2 TV Sport)

Na mistrovskou Spartu padla krize. Letenští se při kombinování zápasů v Lize mistrů a domácí soutěži v průběhu podzimu hodně natrápili a na konkurenční Slavii po třech prohrách ztrácí už devět bodů. Další zaváhání si nemohou dovolit, na Letné ale přivítají nevyzpytatelný a pomalu se lepšící Baník. Ostrava naposledy vyválčila vítězství 3:2 v Pardubicích až v nastaveném čase. Pro Spartu mluví čísla. S Baníkem neprohrála včetně pohárů 19 zápasů v řadě neboli šest let v kuse. Poslední vítězství Baníku na Letné se pak datuje k srpnu 2014. Pražané budou postrádat vykartovaného Kaana Kairinena, otazník je i nad startem Lukáše Haraslína.