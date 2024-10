Denní menu: Necid straší Sigmu, Karafiát si věří na Hložka a Černý a spol. vyzvou skotskou senzaci

Každý den nabízí svět sportu nespočet událostí, které stojí za to sledovat. Livesport Zprávy přinášejí výběr toho, co byste neměli minout ve středu 30. října. Ve fotbalové nabídce dominují zápasy domácích pohárů, dojde však i na ligové souboje.

Fotbal, MOL Cup

Žižkov – Olomouc (17:30)

Možná nejzajímavější duel 3. kola domácího poháru se bude hrát na Žižkově. Viktoria se po období útlumu zase dere do popředí, v tabulce druhé ligy ztrácí na čtvrté příčce bod na umístění, které by jí na konci sezony zajistilo místo v baráži. Vděčí za to obzvlášť Tomáši Necidovi, někdejší reprezentační útočník našel pod televizní věží po vleklých zdravotních potížích formu a jen málokdy vyjde naprázdno.

V minulých dvou duelech se trefil vždy dvakrát a se 13 zásahy vede tabulku střelců druhé nejvyšší soutěže. I Olomouc se pyšní top kanonýrem, Kliment dokone vládne elitní lize, jenže v Praze nemůže nastoupit kvůli poslednímu dílu trestu za vyloučení. Oba týmy se ve stejné fázi soutěže utkaly loni a z těsné výhry 1:0 se radovali Hanáci.

Fotbal, Německý pohár

Hoffenheim – Norimberk (20:45, Nova Sport 3)

Adam Hložek a Ondřej Karafiát proti sobě svedli řadu bitev v české lize, teď se jeden druhému postaví i v Německu. Do duelu tamního poháru půjde mnohem lépe naladěn hostující obránce. Zatímco Hoffenheim v Bundeslize strádá a visí jediné místo nad sestupovým pásmem, Norimberk se o patro níž rozjel, sklidil tři výhry a hlavně – nastřílel při nich 15 gólů!

Na dvou z nich se podílel právě Karafiát (1+1), jeho tým nyní ve velice vyrovnané soutěži dělí tři body od postupové příčky. Rád by pochopitelně došel daleko i v poháru, zatímco soupeř by možná vzal zavděk menší frekvencí utkání, jejichž počet zvyšuje i Evropská liga. V jeho základní sestavě se přesto opět objeví jediný ze čtyř Čechů v klubu (Hložek), Jurásek s Kadeřábkem jsou zraněni a Hranáč se naposledy nevešel ani do nominace na zápas.

Fotbal, Premiership

Abderdeen – Rangers (21:00)

Světe div se, Rangers patří ve skotské lize až třetí příčka. Za vedoucím Celticem a… druhým Aberdeneem. Domácí jsou zatím senzací sezony, za Celticem zaostávají jen vinou horšího skóre a v předminulém kole jej dokonce obrali o body, když na jeho hřišti smazali ztrátu 0:2 a odvezli si cennou remízu. Aktuálně táhnou šňůru sérii 26 utkání bez porážky, tu v normální hrací době museli přijmout naposledy v březnu na hřišti FC Dundee.

Družina švédského trenéra Jimmyho Thelina by mohla uspět i tentokrát. Rangers se totiž takhle stabilní formou chlubit nemohou, i když český reprezentant Václav Černý dělá v posledních dnech, co se dá a v minulých dvou startech si připsal dvě branky a jednu asistenci. Rangers na severovýchodě Skotska uspěli jen dvakrát z posledních pěti startů, přičemž jednou otáčeli skóre dávno po 90. minutě a podruhé hráli většinu času proti deseti.

Fotbal, Anglický ligový pohár

Tottenham – Manchester City (21:15, Nova Sport)

Už na první pohled na tento zápas zarazí, jak málo věří sázkové kanceláře hostujícímu týmu. Hlavním důvodem je fakt, že Pep Guardiola dopředu vyhlásil, že mu přijde riskantní nasadit nejsilnější sestavu a že dá příležitost několika hráčům z klubové akademie. To by však mohlo působit na jeho tým jako elixír.

Lídr Premier League totiž neexceluje bez Rodriho, De Bruyneho a spol. tolik, jak jsou fanoušci zvyklí a jiné než jednogólové vítězství po zranění obou dosáhl z devíti pokusů jen proti Spartě a Slovanu v Lize mistrů. Čerstvý vítr by se možná hodil.Tottenhamu na druhé straně chybí korejský expres Son. Jeho týmu to bez něj také příliš nešlape, což bylo vidět naposledy v neděli při porážce na hřišti Crystal Palace.