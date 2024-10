Denní menu: Věhlasný souboj o Itálii, zápas pravdy v Anglii i vyhrocené derby ve Francii

Každý den nabízí svět sportu nespočet událostí, které stojí za to sledovat. Livesport Zprávy přinášejí výběr toho, co byste neměli minout v neděli 27. října. Po fotbalovém šlágru El Clásico naservírují věhlasné souboje i další evropské ligy. V Itálii si zahrají Inter s Juventusem, ve Francii na sebe narazí Marseille s PSG a v Anglii Arsenal přivítá Liverpool. O vítězi basilejského tenisového turnaje ATP 500 se rozhodne mezi Benem Sheltonem (22) a Giovannim Mpetshim Perricardem (21).

Tenis, ATP 500 Basilej

Ben Shelton – Giovanni Mpetshi Perricard (15:30, Premier Sport 2)

Shelton prošel do finále basilejského turnaje díky řadě působivých výsledků. Po cestě porazil mimo jiné Stana Wawrinku, Andreje Rubljova a 13 zápasů v řadě na podnicích ATP 500 neporaženého Arthura Filse. V neděli se může stát prvním americkým vítězem turnaje od Peta Samprase v roce 1996.

V rozhodujícím utkání se mu postaví Mpetshi Perricard, jenž se v Basileji také pyšní zdařilými výsledky. Třeba v semifinále mu podlehl Holger Rune, světový hráč číslo 14. Mladý Francouz odehraje teprve druhé finále na okruhu ATP.

Fotbal, Premier League

Arsenal – Liverpool (17:30, Canal+ Sport)

Po dvou sezonách, kdy sahal po mistrovském titulu, musí Arsenal alespoň prozatím přijmout roli třetího v pořadí. Největším konkurentem a zároveň lídrem tabulky je totiž Liverpool pod vedením nového trenéra Arneho Slota, jenž před tímto ročníkem nahradil Jürgena Kloppa. To, kdo má větší šanci na zisk vysněné trofeje, může napovědět i nedělní duel.

Londýnský klub do něj nepůjde v ideálním rozpoložení, v minulém kole překvapivě podlehl Bournemouthu 0:2 a Mikel Arteta si navíc musí poradit bez několika klíčových hráčů. Disciplinární trest si odpykává William Saliba, Martin Ödegaard chybí kvůli zranění kotníku a do hry nejspíš nezasáhne ani duo Bukayo Saka a Riccardo Calafiori. To Slot má k dispozici většinu kádru, na poslední chvíli mu vypadl jen Portugalec Diogo Jota. Reds pod nizozemským trenérem vyhráli 11 z 12 soutěžních zápasů.

Fotbal, Serie A

Inter – Juventus (18:00, Sport 2)

Takový náboj Derby d’Italia dlouho nemělo. Inter i Juventus pokukují po první příčce v tabulce, kterou v současné době zaujímá Neapol. Do vzájemného souboje tak půjdou naplno. Jako tradičně láká duel nejen fanoušky, ale i bývalé hráče a legendy obou celků.

"Inter je nejlepší v lize, ale Juventus... Pod novým koučem Thiagem Mottou se také jeví jako výborný tým. Thiago odvedl velký kus práce. Je to derby a stát se může cokoli," řekl například Felipe Melo. Ten si v kariéře zahrál za oba celky, víc však tíhne k milánskému klubu, který také favorizuje na výhru. Ačkoliv soupeř v osmi zápasech dosud inkasoval jediný gól.

Fotbal, Ligue 1

Marseille – PSG (20:45)

Poslední tři vzájemné souboje ovládlo PSG, Marseille však po angažování trenéra Roberta De Zerbiho šlape a od prvního celku francouzské soutěže ji dělí jen tři body. K přímé konfrontaci obou celků navíc dojde na její půdě. Hosté se přitom budou muset obejít bez svých fanoušků, jelikož tamní úřady považují Le Classique za rizikový zápas.