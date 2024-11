Denní menu: Souboj šipkařských mistrů světa, NHL pro veterány i vstup Alcaraze do Turnaje mistrů

Nový týden se nese ve znamení tenisového Turnaje mistrů a v pondělí se představí v Turíně Carlos Alcaraz (21). Hokejová NHL nabízí díky duelu Buffala s Montrealem podívanou i pro evropské diváky a na Grand Slam of Darts ve Wolverhamptonu se budou dohrávat základní skupiny. Hitem večera je souboj mistrů světa Petera Wrighta (54) a Roba Crosse (34).

Florbal, Livesport superliga

Sparta Praha – Karlovy Vary (10:00, ceskyflorbal.tv)

Sparta přichystala pro žáky vybraných pražských škol příjemný vstup do nového týdne. Po víkendu nepůjdou rovnou do lavic, ale zamíří na ligový florbal. Pražané před týdnem reagovali na špatné výsledky povoláním trenéra Jana Zahalky, který rozšířil realizační tým a impuls zafungoval. Na vysokou výhru nad Kladnem bude Sparta ctít navázat v souboji s Karlovými Vary.

Ranní zápas ale není jediným pondělním zápasem Livesport superligy. Večer se pokusí Bohemians v duelu s FBC Ostrava prodloužit svou vítěznou jízdu v doposud perfektní sezoně. Pražané mají letos výtečný útok, drží si průměr více než 10 vstřelených gólů na zápas. A protože Ostrava před sezonou posílila o trojici finských ofenzivních posil, dá se očekávat, že v televizním duelu bude padat hodně gólů.

ATP Turnaj mistrů

Carlos Alcaraz – Casper Ruud (14:00, Premier Sport 1)

I když je Carlos Alcaraz už třetí sezonu považován za absolutní světovou třídu, na závěrečném podniku sezony nikdy neuspěl. Jednadvacetiletý Španěl mívá tradičně slabší konce roku a navíc mu nesedí rychlejší betony. A tak by jeho duel s Casperem Ruudem, který ještě před týdnem neměl účast na Turnaji mistrů jistou, mohl být relativně otevřený. Jenže ani norský tenista neoplývá v posledních týdnech nějakou výraznou formou. Na kontě má čtyři prohry v řadě a tak může považovat turínské klání za pokus o restart. Všechny čtyři dosavadní zápasy vyhrál Alcaraz, Ruud získal jen jeden set, a to při setkání ve finále grandslamového US Open 2022.

Lední hokej, NHL

Buffalo Sabres – Montreal Canadiens (18:30, Nova Sport 1)

I díky Dni veteránů, americkému státnímu svátku, se začne zápas mezi Sabres a Canadiens už o půl jedné místního času. Evropské publikum tak bude moci sledovat, zda se Montrealu podaří zastavit bídnou sérii pěti proher v řadě a zbavit se nálepky nejhoršího týmu soutěže. Za očekáváním je stále Juraj Slafkovský, který už téměř měsíc čeká na gól – svůj zatím jediný letošní dal 15. října Pittsburghu. Jenže Buffalo nebude lehký soupeř. Sabres vyhráli tři zápasy v řadě a zejména Tage Thompson a Dylan Cozens budou mít ve speciálním zápase motivaci. Thompsonův dědeček i strýc sloužili v americké armádě a Cozens má od posledního setkání s veterány doma schované ručně psané poděkování od válečných hrdinů.

Šipky, Grand Slam of Darts

Rob Cross – Peter Wright (22:40, Nova Sport 2)

Poslední zápas ve skupině rozhodne o tom, který z mistrů světa půjde na předposledním major turnaji sezony do play off a kdo si zabalí kufry. Grand Slam of Darts, který hostí anglický Wolverhampton je specifický v tom, že se v úvodní fázi hraje ve čtyřčlenných skupinách, ze kterých dva nejlepší postoupí do osmifinále. Peter Wright prohrál oba úvodní zápasy, stále ale živí šanci na postup. Kdyby se mu podařilo porazit velkého rivala i kamaráda Crosse 5:1 na legy, může jít dál. Také Cross, který obhajuje loňskou účast ve finále, potřebuje k jistotě postupu vyhrát a to co nejvyšším rozdílem. I on totiž už jednou zaváhal, když prohrál s krajanem Martinem Lukemanem. Wrightovi se v poslední době ve vzájemných zápasech daří, vyhrál dvě poslední střetnutí.