Denní menu: Lehečkovy narozeniny, Krejčíková o finále, All Blacks i malé české derby v Německu

Will Jordan slaví položení šestky v zápase proti Anglii.

Jiří Lehečka (23) se bude snažit na svém posledním letošním turnaji o postup do finále, podobný cíl má i Barbora Krejčíková (28) na Turnaji mistryň. Ligové soutěže v evropských zemích pokračují pátečními předehrávkami a českého fanouška může zajímat duel mezi Norimberkem a Kaiserslauternem. A nakonec ragbyový lahůdka a test dvou velmocí. Irové, kteří vedou světový žebříček, doma hostí Nový Zéland.

Tenis, ATP 250 Bělehrad

Jiří Lehečka – Denis Shapovalov (15:00)

Český tenista nemá zrovna sezonu, na kterou by chtěl vzpomínat. Zdravotní trable ho pustily jen na 16 turnajů, ale v Bělehradě hraje už své čtvrté semifinále. Duel s kanadským talentem odehraje v den svých 23. narozenin a bude doufat, že se mu bude dařit podobně, jako na turnaji v Rotterdamu v roce 2022, kdy Shapovalova v doposud jediném vzájemném utkání porazil.

Kanaďan byl před čtyřmi lety i světovou desítkou, následně ale spadl až do druhé stovky světového žebříčku. V posledních měsících ale ukazuje, kde je jeho pravý potenciál a i když se musel do hlavní soutěže prokousat z kvalifikace, sázkové kanceláře ho proti čtvrtému nasazenému Lehečkovi považují za mírného favorita.

Tenis, WTA Turnaj mistryň

Qinwen Zheng – Barbora Krejčíková (16:00, Canal+ Sport 2)

Na Turnaji mistryň už Barbora Krejčíková dokázala triumfovat, v roce 2021 to ale bylo ve čtyřhře společně s Kateřinou Siniakovou. Nyní se po dvou senzačních vítězstvích nad Jessicou Pegulaovou a Coco Gauffovou probojovala poprvé i do semifinále singlového turnaje.

Proti Qinwen Zheng z Číny sice není považována za favoritku, ale vzhledem k její nevyzpytatelnosti se může odpoledne stát v Rijádu cokoliv. Krejčíková po dlouhých devíti měsících právě v Rijádu vyhrála zápas na betonu a bude chtít odvést olympijské vítězce prohru z jediného vzájemného zápasu, který se uskutečnil loni v Dubaji. Tehdy měla česká tenistka skvěle rozehrané finále, vyhrála první sadu, pak ale přišel obrat a zklamání.

Fotbal, 2. Bundesliga

Norimberk – Kaiserslautern (18:30, Nova Sport 4)

Dříve to bývaly tradiční české bundesligové bašty, dnes oba týmy hrají až druhou nejvyšší německou soutěž, ale hlavně v Norimberku se pomalu začíná blýskat na lepší časy a tým vedený ikonickým Miroslavem Klosem je po sérii čtyř zápasů bez prohry už jen tři body postupové pozice do nejvyšší soutěže. Pro Kloseho to bude velmi emotivní zápas, právě v Kaiserslauternu debutoval ve velkém fotbalu a v červených barvách po boku Vratislava Lokvence vstřelil 44 bundesligových gólů.

V obranné trojici FCN má velmi pevné místo český stoper Ondřej Karafiát, naopak záložník Michal Ševčík v posledních týdnech nechodí ani na lavičku. Také v Kaiserslauternu spoléhají na českého fotbalistu. Jedním z klíčových hráčů středu pole je exostravský Filip Kaloč. Poslední vzájemný zápas skončil letos v únoru remízou 1:1 a i tentokrát se čeká čtyřicetitisícová návštěva.

Ragby

Irsko – Nový Zéland (21:10, Nova Sport 1)

Před dvěma lety byli ragbisté Irska na čele světového žebříčku, suverénně vyhráli svou základní skupinu na mistrovství světa a i jako favorit vstupovali do čtvrtfinálového klání proti Novému Zélandu. All Blacks ale na pařížském St. Denis jejich spanilou vítěznou jízdu, čítající 18 zápasů v řadě, utnuli. Sny o titulu mistrů světa se rozplynuly, ale ani tým Nového Zélandu nakonec pro zlato nedošel. Hořkost ale nezmizela. Nyní, po více než roce, spřichází čas pro další díl novodobé rivality.

Irsko už nastoupí bez Johnyho Sextona, který byl dlouhá léta ikonou a kariéru ukončil právě po smutném vyřazení. V týmu je naopak zpět Hugo Keenan, který si kvůli olympiádě odskočil k sedmičkovému ragby. All Blacks přivezli do Evropy na sérii testů velmi silný výběr, což dokumentovali vítězstvím 24:22 v Anglii. Bohužel se jim v tomto utkání zranil lídr Beuaden Barrett.