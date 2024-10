Denní menu: Tenisové Masters pozná finalisty, Ronaldo proti Lewovi a Pastrňák vyzve Kopitara

Každý den nabízí svět sportu nespočet událostí, které stojí za to sledovat. Livesport Zprávy přinášejí výběr toho, co byste neměli minout v sobotu 12. října. V Šanghaji se rozhodne o finalistech tenisového Masters, ve fotbalové Lize národů dojde na střet slavných kanonýrů a forvard Bostonu David Pastrňák bude mít příležitost skórovat ve třetím utkání v řadě.

Tenis, Rolex Masters Šanghaj ATP 1000

Jannik Sinner – Tomáš Macháč (10:30, Premier Sport 1)

Macháč hraje na letošním asijském turné v životní formě. Před týdnem v Tokiu došel až do semifinále a stejně úspěšný je i v Šanghaji na turnaji v nálepkou kategorie Masters. Z posledních osmi zápasů prohrál jediný a pohodu dokumentoval český tenista skalpem světové dvojky Carlose Alcaraze (7:6 a 7:5). Dalším v cestě je suverén Sinner.

Italský tenista na podzimní hardové šňůře vyhrál turnaje v Cincinnati a na US Open a pyšní se na ní bilancí 20 vítězství a jen dvou proher. Naposledy v Pekingu padl až ve finále právě s Alcarazem. Doposud jediný vzájemný zápas dopadl letos v Miami jednoznačně ve prospěch Sinnera (6:4 a 6:2).

Fotbal, Liga národů

Chorvatsko – Skotsko (18:45, Sport 2)

Trenér Zlatko Dalič musí pomalu přestavovat stárnoucí tým. Loučit se ale stále nechce již 39letý Luka Modrič, který nedávno naznačil, že by chtěl startovat i na mistrovství světa 2026. Chorvati sice už ztratili jeden zápas s Portugalskem, pořád je ale uklidňuje, že letos míří do play off Ligy národů dva nejlepší týmy z A divize této soutěže. Skotsko je naopak v krizi. Po loňské spanilé jízdě kvalifikací Eura dokázali v posledních 14 zápasech vyhrát jen nad Gibraltarem.

Hokej, NHL

Boston Bruins – Los Angeles Kings (19:00, Nova Sport 1)

Zámořská NHL už nějaký čas zařazuje do svého programu zápasy pro evropské fanoušky a letošní první duel v hlavním vysílacím čase potěší příznivce Bostonu a Los Angeles. Bruins jsou zárukou gólů, v každém z jejich utkání zatím padlo 10 branek. A také český střelec David Pastrňák vkročil do nové sezony směle, dokázal skórovat v obou úvodních duelech. Na straně Kings zaujal hattrickem v sezonní premiéře jeho slovinský kapitán Anže Kopitar.

Fotbal, Liga národů

Polsko – Portugalsko (20:45, Sport 2)

Už jen to, že se na hřišti potkají dva excelentní kanonýři Robert Lewandowski a Cristiano Ronaldo, dělá ze sobotního zápasu Ligy národů speciální událost. V zápasech reprezentačních týmů se tyto dvě fotbalové ikony střetly jen jedinkrát, na Euru 2016.

Věčně ambiciozní Portugalci první edici soutěže reprezentačních výběrů v roce 2019 vyhráli, poté jim dvakrát v řadě těsně unikl postup do final-four. I proto budou chtít ve Varšavě navázat na dvě úvodní vítězství nad Skotskem a Chorvatskem. Polsko je ale doma v kompletní sestavě a na zápas se chystá 60 tisíc fanoušků.