Tomáš Macháč (23) zakončil své zatím nejlepší vystoupení na turnajích série Masters v semifinále. Rodák z Berouna nedokázal navázat na senzační skalp Carlose Alcaraze a v souboji o finále podlehl 4:6, 5:7 světové jedničce Jannikovi Sinnerovi (23). Ital bude v neděli čelit čtyřnásobnému šampionovi Novakovi Djokovičovi (37), který porazil 6:4, 7:6 Taylora Fritze (26) a vzájemnou bilanci s Američanem vylepšil na 10:0.

Tomáš Macháč se mohl stát prvním českým finalistou na podnicích Masters od Tomáše Berdycha v Monte Carlu 2015. Na senzační vítězství nad 12 zápasů neporaženým Carlosem Alcarazem ve čtvrtfinále se mu však nepodařilo navázat. V premiérovém semifinále na prestižních tisícovkách byl nad jeho síly Jannik Sinner.

Do utkání se světovou jedničkou vstoupil stejně jako do toho předchozího s Alcarazem bez respektu, sebevědomě a opět s velmi agresivním výkonem. Ten mu ihned v prvním gamu přinesl brejk. Jenže český tenista pak začal více chybovat a Sinnerovi se podařilo celkem rychle skóre srovnat. Další zaváhání na servisu předvedl Macháč v nejméně vhodný moment, a to za stavu 4:5, kdy se mu nepodařilo agresivní údery ukočírovat.

Druhá sada nabídla první brejkboly až při skóre 4:4. Sinner si ovšem aktivní hrou s oběma hrozbami poradil a Macháče čekal další kritický 10. game, který tentokrát zvládl na výbornou. O dvě hry později se však vlastními chybami připravil o náskok 30:0 a Sinner proměnil na returnu hned první mečbol.

Sestřih zápasu

Sinner zvládl zápas s Macháčem ve dvou setech. Livesport

Macháč odstartoval zhruba před rokem své nejlepší období. Po upevnění pozice v elitní stovce žebříčku se postupně vyšplhal až na současnou 33. příčku a své maximum v pondělí vylepší debutem v TOP 25. V aktuálním roce navíc zapsal své první finále na nejvyšším okruhu a na nedávném US Open poprvé došel do druhého týdne grandslamů.

Rodák z Berouna by se nyní měl rychle přesunout do Kazachstánu, kde je nasazenou pětkou na akci ATP 250 v Almaty. Nebylo by však překvapením, kdyby se po tažení v Šanghaji z turnaje odhlásil.

Také Sinner je v posledních 12 měsících v životní formě. V probíhající sezoně vyhrál 64 ze 70 duelů, jako čtvrtý muž ovládl oba hardové grandslamy v jednom roce a už teď je jisté, že zakončí sezonu na postu světové jedničky.

Statistiky zápasu. Livesport

Sinner se může pochlubit vynikající bilancí 16:5 ve finálových zápasech, letos to má 6:1. Konkrétně na Masters disponuje pozitivní úspěšnost 3:2. Úvodní dvě finále na tisícovkách sice nezvládl, nicméně v těch posledních třech loni v Kanadě a letos v Miami a Cincinnati se radoval. V Šanghaji je vůbec prvním italským finalistou v historii.

Rozhovor se Sinnerem. Livesport

Jeho posledním soupeřem na turnaji bude čtyřnásobný šampion a nejúspěšnější hráč všech dob Novak Djokovič.

Novak Djokovič přehrál 6:4, 7:6 Taylora Fritze a vzájemnou bilanci vylepšil na 10:0. S Američanem ztratil set pouze ve dvou utkáních na grandslamu, na Australian Open 2021 a letos.

Sestřih zápasu

Djokovič porazil Fritze i podesáté. Livesport

K zisku prvního setu stačil Srbovi jediný brejk v pátém gamu a bez větších potíží na servisu získal první sadu. Druhé dějství přineslo o poznání větší drama. V šesté hře se Američan dostal k prvním brejkbolům, ani jednu ze dvou šancí však nevyužil. Ani Djokovič neproměnil žádnou ze tří šancí při podání soupeře, a přesto že si za stavu 5:6 vyžádal medical timeout sadu dotáhl až do tie-breaku. Ve zkrácené hře měl od začátku navrh Fritz a za stavu 6:5 měl setbol na vlastním servisu. Ten však nevyužil a po ztrátě tří míčů v řadě prohrál s o 11 let starším Srbem i desátý vzájemný zápas.

Bývalý první hráč světa bude usilovat o pátý titul ve zdejším dějisti a celkově 100. na okruhu ATP. Jeho finálovým soupeřem bude světová jednička Jannik Sinner, s kterým prohrál jediný letošní vzájemný duel na Australian Open.

"Letos jsem sem přijel s cílem postoupit do finále a bojovat o můj stý titul na okruhu. Jsem rád, že se mi to povedlo a budu mít šanci se o něj utkat s nejlepším hráčem světa," řekl po postupu do boje o trofej Djokovič.

Rozhovor s Djokovičem. Livesport

Výsledky turnaje ATP Masters 1000 v Šanghaji