Haaland opět úřadoval a zařídil těsnou výhru City, Brentford urval tři body v nastavení

Fotbalisté Manchesteru City v 9. kole Premier League splnili roli velkého favorita a na domácí půdě porazili Southampton 1:0. O jediný přesný zásah se už v 5. minutě postaral norský kanonýr Erling Haaland (24), který minimálně do nedělního večera posunul Citizens na první místo. Divoké utkání bylo k vidění i mezi Brentfordem a Ipswichem, které skončilo 4:3 pro domácí výběr o čemž v šesté minutě nastavení rozhodl Bryan Mbeumo (25) svým druhým zásahem v zápase.

Pro Southampton byl střet s Manchesterem City vždy obtížným úkolem. To bylo hostům důrazně připomenuto během pěti minut, kdy se prosadil Haaland, jenž se trefil zblízka po přihrávce Matheuse Nunese. Krátce poté, co se postaral o úvodní gól, se Nunes málem stal sám střelcem. Chyběly mu centimetry, aby svůj první ligový start oslavil tím nejlepším možným způsobem, když z hranice pokutového území přestřelil. Southampton se mohl velmi snadno zhroutit, když tak brzy prohrával, ale stejně jako Sparta se po zbytek poločasu odhodlaně bránil.

Druhý poločas však nepřinesl žádnou změnu tempa a během několika minut po výměně stran mohl vedení Citizens pojistit Phil Foden, jeho pokus ale prosvištěl o těsně vedle. Druhý gól se zdál být otázkou času a měl také přijít, když Savinho po křídle našel na vzdálenější tyči Haalanda, ale ten z několika metrů neuvěřitelně minul. Stejné duo krátce po hodině hry kombinovalo znovu, ale výsledek byl stejný, protože Haalandova hlavička nebyla vůbec vydařená.

Nakonec se City bez problémů dočkalo jedenáctého vítězství z posledních patnácti vzájemných střetnutí v nejvyšší soutěži proti Saints. Situace pro Southampton stále vypadá poměrně bezútěšně, kouč Russell Martin tak zůstává jedním z favoritů na prvního vyhozeného manažera v Premier League v sezoně 2024/25.

Domácí otevřeli skóre v každém ze svých šesti předchozích zápasů v soutěži, ale v úvodní fázi tohoto duelu se jim nedařilo. Svěřenci Kierana McKenny vypadali na začátku zápasu nebezpečněji a nakonec to dokázali tím, že dvakrát udeřili v rozmezí dvou minut po půlhodině hry. Nejprve Kalvin Phillips vyslal přihrávku na útočníka George Hirsta, který vysunul Sammieho Szmodicse. Irský reprezentant se střelou k tyči nemýlil. Následně se trefil sám Hirst, když přehodil Marka Flekkena poté, co ho Conor Chaplin vybídl přihrávkou za obranu.

Včely byly ohromeny a výkonnostně se zasekly. Jen Flekken jim zabránil v tom, aby prohrávaly o tři góly, jelikož skvělým zákrokem vychytal Szmodicse. První střela na branku hostů přišla ve 44. minutě, kdy se prosadil Yoane Wissa poté, co jej v pokutovém území našel Vitaly Janelt. Stejně jako hosté, i Brentford udeřil jen o pár chvil později. Postaral se o to opět Wissa, nakonec si vlastní gól ale připsal Harrison Clarke, jenž nezvládl míč odvrátit mimo. Skvělý začátek Ipswiche tak byl ještě před koncem první půle zapomenut.

Po výměně stran však nedošlo k žádné změně tempa a znovu udeřil Brentford, tentokrát z pokutového kopu. Clarkův zákrok na Keana Lewise-Pottera byl původně posouzen jako faul mimo pokutové území, ale videorozhodčí zasáhl a upravil výrok hlavního sudího. Mbeumo se z puntíku nemýlil. Svěřenci Thomase Franka ani poté polevili. V cestě jim stál pouze Arijanet Murič v brance Ipswiche. V 69. minutě navíc ztížil situaci hostů Clarke, jenž byl vyloučen po druhé žluté za opětovné podražení Lewise-Pottera.

Murič pak udržel svůj tým ve hře fenomenálním zákrokem proti střele Mikkela Damsgaarda. Tento moment se ukázal jako klíčový, protože Ipswich přece jen vyrovnal. Úspěšným střelcem se stal střídající Liam Delap, jehož našel centrem z levé strany Leif Davis. Zdálo se, že tím bude skóre završeno, ale to odmítl Mbeumo. Jeho nekompromisní střela v úplném závěru rozhodla o triumfu domácích.

Aston Villa potvrzovala roli favorita od úvodních minut, Amadou Onana ale zblízka nevyzrál na Marka Traverse. Krátce nato nebyl uznán gól Johna McGinna, jelikož Ollie Watkins v předcházející pasáži nedokázal udržet balon na hřišti. Bournemouth v první půli zahrozil vážněji jen jednou skrze Justina Kluiverta, střelu z dálky si však v klidu pohlídal Emiliano Martínez.

Tlak domácích přetrvával i ve druhém poločase, pokus Youriho Tielemanse nicméně zblokoval Ryan Christie. Poté se znovu blýskl Travers, když v rychlém sledu vychytal Paua Torrese i Watkinse. Villains se přeci jen dočkali, když v 76. minutě střelu Leona Baileyho doklepl do sítě Ross Barkley.

Fanoušci domácích již začínali slavit, jelikož vzhledem k průběhu utkání nikdo neočekával, že by hosté ještě se zápasem něco udělali. Jenže v šesté nastavené minutě si postavil přímý kop Marcus Tavernier a jeho centr usměrnil na zadní tyč Evanilson, čímž celý Villa Park ve vteřině utišil. Nic dalšího se už nestalo, jelikož se jednalo o úplně poslední akci zápasu.

Očekávání na Amex Stadium byla vysoká, hosté se totiž před utkáním nacházeli na spodku tabulky. Brzy se ale ukázalo, že bude potřeba trpělivost, domácí totiž nedokázali převahu přetavit v góly. Ve skutečnosti to byli hosté, kdo si vypracoval první šanci, když Cunha zpětnou přihrávkou na hranici pokutového území našel nabíhajícího Tommyho Doyla, ale záložník vystřelil vysoko nad.

Od té doby to byli Seagulls, kdo dominoval. Carlos Baleba tvrdým volejem ze 30 metrů našel jen místo, kde byl připravený brankář José Sá. Už to vypadalo, že se do šaten půjde za bezbrankového stavu, těsně před přestávkou ale domácí udeřili. Slabý výkop hostujícího brankáře posunul Ferdi Kadioglu k Georginio Rutterovi, který přesně našel Welbecka, a ten poslal Racky do vedení.

V druhém poločase se tým Garyho O'Neila zlepšil díky střídání Pabla Sarabii a Carlose Forbse, Jörgen Strand Larsen ale hlavičkoval pouze do Barta Verbruggena v brance Brightonu. Od té chvíle se hra změnila v napínavou záležitost, v níž ani jeden z týmů neměl trvale navrch a ani jeden z brankářů nebyl donucen k jakémukoliv důležitému zákroku.

Brighton v této sezoně neinkasoval v posledních 15 minutách žádného zápasu Premier League ani jeden gól, takže do závěrečné fáze zápasu vstoupil sebevědomě. Zdálo se, že je rozhodnuto, když Ferguson chytrým zakončením navýšil vedení svého týmu, ale Aït-Nouri z bezprostřední blízkosti snížil poté, co Brighton neuhlídal rohový kop. Ve zběsilém závěru domácí promarnili útočnou situaci čtyři na jednoho a byli za to potrestáni, když Cunha po odraženém míči zajistil svému týmu bod za remízu.

Ač Fulhamu patřil začátek utkání, první větší šanci diváci viděli až ve 27. minutě. Adama Traoré vyzkoušel Jordana Pickforda z ostrého úhlu a následně Emile Smith Rowe poslal svůj volej nad břevno. O pět minut později se domácí radovali z úspěšné dorážky Dominica Calverta-Lewina, videorozhodčí však odhalil střelcův ofsajd a do kabin se šlo za bezbrankového stavu.

Teprve po hodině hry padl úvodní gól. Smith Rowe se protáhl středem hřiště, přihrál Alexi Iwobimu a ten se střelou do rohu prosadil proti svému bývalému klubu. V 81. minutě vyslal Sean Dyche na hřiště žolíka Beta a ten se odvděčil nejlepším možným způsobem. Ve čtvrté nastavené minutě cíleně tečoval volej Ashleyho Younga, který zaplul za bezmocného Bernda Lena, a poprvé po 65 letech tak diváci v Goodison Parku viděli remízu mezi Evertonem a Fulhamem.

