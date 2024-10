Denní menu: Velká pardubická, bitva tenisových jedniček i svátek bez Kairinena

Každý den nabízí svět sportu nespočet událostí, které stojí za to sledovat. Livesport Zprávy přinášejí výběr toho, co byste neměli minout v neděli 13. října. V Šanghaji se rozhodne o vítězi tenisového Masters, Angličané se ve Finsku v rámci Ligy národů pokusí napravit zaváhání s Řeckem a v Pardubicích se pojede nejslavnější dostihový závod v zemi.

Tenis, Rolex Masters Šanghaj ATP 1000

Jannik Sinner – Novak Djokovič (10:30, Premier Sport 1)

Současná světová jednička proti té bývalé. Ital Sinner se naposledy utkal s Djokovičem v semifinále letošního Australian Open (3:1) a jejich lednový duel předznamenal, co se bude dít v celé sezoně. Sinner dominuje, loučící se legenda naopak po sedmi letech skončí kalendářní rok bez jediného grandslamu.

Srb však nyní útočí na jubilejní 100. turnajový titul v kariéře (jen Federer a Connors jich mají víc), jenže určitě by našel příjemnějšího soupeře, než je Sinner. S Italem prohrál tři z posledních čtyř vzájemných utkání. Oba soupeři zatím v Šanghaji ztratili jediný set.

Poslední čtyři vzájemné souboje. Enetpulse

Dostihy

Velká Pardubická (16:00, ČT Sport)

Jedna z nejvýznamnějších českých sportovních událostí má své místo v kalendáři vždy druhou říjnovou neděli. Letos bohužel chybí obhájce, hnědák Sacamiro si totiž v průběhu léta obnovil zranění a do Pardubic se vrátí zřejmě až za rok. Žokej Jan Faltejsek, který bude usilovat už o sedmý triumf, tak povede jiného z favoritů Godfreye.

Na startu je ale i Talent, který Velkou vyhrál v roce 2021 a loni skončil druhý. V jeho sedle bude Jan Kratochvíl. Mezi adepty na vítězství patří i bělouši Coko Beach a loni třetí Star. Na startu jsou dva jezdci z Irska, jeden z Anglie, Ameriky a také z Francie. V sedle Santa Klary, která reprezentuje italskou stáj Scuderia Aichner pojede Josef Bartoš. Na startu je 16 koní a na obávaném Taxisu budou premiérově "jízdní pruhy".

Kdo ovládne dostihový závod tentokrát? Profimedia / ČTK / Vondrouš Roman

Hokej, extraliga

Pardubice – Plzeň (17:30, O2 TV)

Z nedělního programu 11. kola Tipsport extraligy poutá největší pozornost duel druhých Pardubic s poslední Plzní. Jindy by nebylo co řešit, ovšem teď? Východočechy trápí absence opor (Lukáš Sedlák a Peter Čerešňák) a mužstvu očividně neprospívá ani atmosféra po výměně kouče. I nově dosazený Zadinův nástupce Václav Baďouček uvedl, že tým nemá v koncovce potřebný klid a statistiky jeho slova potvrzují. Dynamo vstřelilo v minulých šesti zápasech jen jednou víc než dva góly (s Litvínovem 3:1).

Dynamo není tak suverénní jako loni. Livesport

Fotbal, Liga národů

Finsko – Anglie (18:00, Sport 2)

Finští fanoušci se těší na velký svátek. Vždyť po téměř čtvrtstoletí přijede do Helsinek výběr kolébky fotbalu. Ten loni sestoupil z elitní skupiny Ligy národů a zatím to moc nevypadá, že by se do ní měl vrátit hned zpátky. Čtvrteční domácí prohra se stoprocentními Řeky totiž posunula do výhodné pozice jejich přemožitele. Každopádně Suomi se na vlastním hřišti nedaří, prohráli tam tři z čtyř posledních soutěžních duelů.

A nyní navíc budou postrádat sparťana Kairinena. Ten si na minulém srazu poranil přitahovač svalu, kouč Markku Kanerva od něj musel ze stejného důvodu přijmout omluvenku. Záložník byl podle jeho slov schopen nastupovat jen s přípravky proti bolesti a ani stoprocentně netrénoval. Z původní nominace jej tak musel vyškrtnout.