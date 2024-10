Carsley už nechce opakovat neúspěšný experiment. Do sestavy se mu vracejí dvě opory

Experiment Lee Carsleyho (50) skončil prohrou Anglie s Řeckem 1:2. Dočasný trenér, který mužstvo po odchodu Garetha Southgatea vede, se v nedělním utkání proti Finsku vrátí ke známější sestavě, ve které nebude chybět ani Harry Kane (31), jenž se potýkal se zraněním.

Carsley poslal ve čtvrtek do hry pět ofenzivních hráčů bez vyloženého útočníka. Na hřiště se mu sice podařilo dostat Judea Bellinghama, Colea Palmera, Bukaya Saku, Anthonyho Gordona a Phila Fodena, očekáváný výsledek se ale nedostavil, přestože prohra 1:2 byla způsobena i chybami v obraně. Prozatímní trenér Anglie tak musel poprvé čelit kritice poté, co se mu předchozí dvě utkání proti Irsku a Finsku vydařily.

"Myslím, že reakce je docela spravedlivá. Musíte respektovat názory lidí. Nepodali jsme nejlepší výkon, jaký jsme mohli. Proti Finsku bych očekával reakci. Je to něco, na co se podívám možná za dva nebo tři měsíce a bude to lepší," řekl Carsley novinářům před nedělním zápasem Ligy národů v Helsinkách.

Statistiky zápasu s Řeckem. Livesport

Očekává se, že Carsley zůstane hlavním trenérem Anglie i pro zbývající zápasy ve skupině. Přestože je manažer odhodlán vytěžit ze svého působení maximum, zdá se pravděpodobné, že se pro zápas ve Finsku vrátí k osvědčenější sestavě.

"Chtěl jsem během tří střetnutí odvést svou práci co nejlépe. Nechtěl jsem ničeho litovat. Bylo důležité občas zkusit něco jiného a myslím, že díky tomu budu lepším trenérem. V neděli večer ale budeme asi trochu konvenčnější," netajil se.

Do sestavy se pravděpodobně vrátí Kane a fit by měl být i záložník Jack Grealish, který vynechal zápas s Řeckem. Saka už byl z nominace vyřazen kvůli zranění nohy.

"Harry i Jack včera absolvovali trénink. Je důležité tým trochu osvěžit, ale věříme, že jsme v dobré pozici. Víme však, že máme na mnohem víc, než jsme předvedli. A v neděli bude nejdůležitější, abychom ukázali tu odpověď," uzavřel Carsley.