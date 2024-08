Dostál s Paloudovou slaví bronz z mistrovství světa, dojeli si pro něj na deblkajaku

Josef Dostál (31) a Anežka Paloudová (25) získali na mistrovství světa bronz v závodě smíšených deblkajaků na 500 metrů. Na šampionátu v uzbeckém Samarkandu je dělila necelá sekunda od vítězné portugalské dvojice Teresa Portelaová, Messias Baptista. České reprezentanty předstihli ještě Bělorusové v neutrálních barvách Volha Chudzenková a Dzmitry Natynčyk.

Snoubenci Dostál a Paloudová se od začátku finále drželi v popředí. Ve druhé polovině trati se bezpečně usadili na stupních vítězů. Postarali se o první českou medaili na šampionátu v neolympijských disciplínách. "Pro mě je to první medaile na mistrovství světa v seniorské kategorii a jsem nadšená, že ji můžu sdílet s Josefem," radovala se v nahrávce pro média Paloudová.

Spolupráce na kajaku jim šla lépe než v páteční rozjížďce. "Souhra byla mnohem lepší než včera. Anežka se krásně trefovala. Náš první závod. Na to, že jsme na tom trénovali týden, je to úžasné," radoval se Dostál.

Svatbu plánují na jaro příštího roku. "Máme to hezky posichrované medailí. I když tam byly nějaké chybičky, tak jsme si je vyříkali a je to asi hezký krok do manželství," dodal Dostál, který získal už dvanáctý cenný kov z MS.

Olympijského vítěze z Paříže ještě čeká v neděli finále na 500 metrů. Paloudová se dostala do finále také se smíšeným čtyřkajakem na pětistovce a na závěr programu pojede vytrvalostní závod na 5000 metrů.

Z dalších českých reprezentantů si v dnešním finálovém programu vedli nejlépe Vilém Kukačka a Jakub Zavřel, kteří byli pátí ve finále debkajaků na kilometru. Na první společné akci si pomohli výborným závěrem. "Mně po 300 metrech hrozně došly síly a trvalo mi třeba do pětistovky, než jsem se sebral. Do závěru, který jsme měli suprový, jsem se dokázal sebrat a Vildu jsem tam potlačil," řekl Zavřel České televizi. Od medaile dělily český deblkajak zhruba tři sekundy.

Adéla Házová obsadila na kilometru kajakářek šestou příčku. Deblkanoe Adam Rudolf, Antonín Hrabal byla v závodě na 1000 metrů sedmá.