Dostál pojede na MS finále na singlu i v mixu, nezaváhal ani další olympijský vítěz Fuksa

Olympijští šampioni Josef Dostál (31) a Martin Fuksa (31) zatím na mistrovství světa v neolympijských disciplínách nezaváhali. Oba postoupili do finále závodů na 500 metrů, když vyhráli všechny své jízdy. Kajakář Dostál se navíc společně se snoubenkou Anežkou Paloudovou (25) přímo kvalifikoval do finále smíšených deblů na 500 metrů. Finále si pro sobotní program vyjely i další tři české lodě.

Kanoista Fuksa pro sebe získal jediné přímo postupové místo v rozjížďce. "Úplně upřímně si myslím, že mi to ti kluci nechali trošku zadarmo. Ale mně se hodně povedl start, hned jsem jim ujel a pak to bylo v mé režii. Tak sem si to představoval," uvedl v nahrávce pro média. V sobotu má Fuksa volno, finále pojede v neděli.

Oba víkendové dny bude závodit další zlatý medailista z Paříže Dostál. Kajakáři nemohli z rozjížďky postoupit přímo, takže i po vítězství musel český favorit do semifinále. Tam rovněž nenašel přemožitele a hladce si zajistil finále.

Singlový závod mu přitom komplikují problémy s lodí. Jeho kajak do Uzbekistánu nedorazil z ME, odkud se lodě posílaly. Výrobce mu nejdřív zapůjčil jiný typ, na kterém se hodně trápil. S trenérem Pavlem Davídkem pak našli další model, který který používá závodníci z Kazachstánu a který mu seděl lépe. "Trenér za nimi zašel a poprosil je, jestli nemají náhodou loď. A oni ji čirou náhodou měli na vleku, takže na ní ani nikdo nezávodí. Mám obrovské štěstí, že mám alespoň tuto loď," řekl Dostál.

Paloudová neviděla

Už v sobotu bude Dostál o světovou medaili bojovat s Paloudovou. V rozjížďce dojeli na druhé příčce za Bělorusy v neutrálních barvách Volhou Chudzenkovou a Dzmitryjem Natynčykem. Přímo postupovaly nejlepší tři lodě a ve druhé polovině trati už čeští snoubenci kontrolovali pozici. "Jsme šťastní, že se nám podařilo postoupit rovnou, že ušetříme nějaké síly. Co jsem se koukal na časy i ze druhé rozjížďky, tak to vypadá velmi nadějně, že bychom se mohli poprat o přední umístění ve finále," uvedl ke smíšené posádce.

Ve finále by chtěli ještě vylepšit souhru, která dnes nebyla ideální. "Já jsem chtěla mnohem rychleji než Josef. Josef tam protahoval záběr, jel spíš na hezčí skluz lodi. Já jsem měla pocit, že je to potřeba valit od začátku do cíle. Přes ty jeho záda nic moc nevidím, takže zatímco Josef věděl, jak se tam pohybujeme, já jsem moc netušila a hrozně jsem to tam chtěla rvát. Asi to bylo až moc," připustila Paloudová.

Přes semifinále postoupili do finále Vilém Kukačka a Jakub Zavřel v závodě deblkajaků na 1000 metrů, deblkanoe Adam Rudolf, Antonín Hrabal na kilometru a kajakářka Adéla Házová v závodě na 1000 metrů. Naopak vypadla kanoistka Martina Malíková, která neuspěla na kilometru ani pětistovce.