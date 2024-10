Rarita na dostizích. Co znamenají dva vítězové mrtvého doběhu Velké pardubické pro sázkaře?

Godfrey a Sexy Lord doběhli do cíle ve stejný moment.

Úchvatný závěr 134. Velké pardubické, finiš na milimetry a dva vítězové v podobě Sexy Lorda a Godfreyho, to je něco, co nemá v historii slavného dostihu obdoby. Výsledek závodu je zajímavý také pro ty, kteří vsadili na jednoho z úspěšných koní. Jak je to ale s výplatou výhry?

Anulovaná sázka, nevyplacení žádné výhry nebo její dělení? Víc možností asi sázkaře, kteří investovali peníze přímo na závodišti či prostřednictvím online bookmakera, nenapadne. Přitom stačí mít nastudovaná pravidla.

Pak je vše jednoduché… Když je takzvaný mrtvý doběh či závod, jak se nedělní situace z Pardubic označuje, tak se kurzy na oba vítěze obvykle dělí dvěmi. Vyplaceny jsou tedy sázky na oba ale jen v poloviční výši.

"Mrtvý doběh je nerozhodný stav mezi dvěma nebo více účastníky události (např. dva nebo tři koně v dostihu). V dostihových závodech obvykle může o vítězi rozhodnout fotofiniš, ale někdy je to až příliš těsné. Pokud dojde k mrtvému závodu, část sázky vyhrajete a část prohrajete. Vypočítává se tak, že se sázka poměrně rozdělí mezi počet vítězů v události. Takže například v případě dvou vítězů bude výnos poloviční.” zní přímo výtažek z herního plánu sázkové kanceláře Betfair.

Pokud tedy na letošní Velkou pardubickou někdo vsadil třeba u Tipsportu tisícovku na Sexy Lorda, vyhrál 7777 korun děleno dvěmi. Když to byla stejná částka na favorizovaného Godfreyho, pak půlku z 2777 korun. Obě příležitosti se staly úspěšnými.

Co se vyplacení prize money týče, zde se také podle dostihových pravidel dělí výhra. Neboli, sečtou se částky za první (2 miliony Kč) a druhé místo (1,1 mil. Kč) a vydělí dvěma. Oba vítězové tedy inkasují 1,55 milionu korun.

Ani první ani poslední mrtvý závod

V historii velkých dostihů je dodnes považován za jeden z nejúžasnějších "mrtvých závodů" slavný Breeder's Cup Turf z roku 2003, kdy finišovali ve stejném čase koně Johar and High Chapparal. Podobně skončil v roce 2012 Travers Stakes v americké Sarasotě, kde se vítězi stali Alpha a Golden Ticket. Letošní Velká pardubická se tak zařadila do společnosti závodů, kde podobně epický finiš nakonec jury vyřešila vyhlášením dvou vítězů.

Mrtvý závod, kde šlo o zlatou medaili, už proběhl i pod olympijskými kruhy. Ve plaveckém finále závodu žen na 100 metrů volný způsob v Rio de Janeiru 2016 si Penny Oleksiaková a Simone Manuelová dohmatem ve stejný moment zajistily jak olympijský rekord, tak i první místo. Neudělovalo se žádné stříbro a další finišující Sarah Sjöströmová získala bronz. Velmi bizarní olympijské dělení zlata pak o pět let později v Tokiu proběhlo ve skoku vysokém, kdy se rozhodli Mutaz Essa Baršim a Gianmarco Tamberi, že se nebudou rozeskakovat a oba byli vyhlášeni vítězi.

Velké drama naopak nabídla americká olympijská kvalifikace v roce 2012, kdy souboj Jeneby Tarmohová a Allyson Felixová o poslední postupové místo skončil mrtvým závodem a jury navrhla nový běh. Tarmohová ale nakonec místo své reprezentační kolegyni přenechala.