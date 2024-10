Rozhodnutí bez cílové fotografie. Kamera selhala, přiznali organizátoři Velké pardubické

V pořadí již 134. edice Velké pardubické se zapíše do historie raritním rozhodnutím dostihové komise, která vyhlásila dva vítěze závodu. Původně slavil osmiletý ryzák Sexy Lord v sedle s žokejem Jaroslavem Myškou, o pár minut později ale přišla revize a vyhlášení "mrtvého závodu", díky kterému se na prvním místě umístil i hnědák Godfrey s Janem Faltejskem. V pondělí mluvčí Dostihového spolku Kateřina Anna Nohavová přiznala, že kvůli technickým problémům nebyla k dispozici cílová fotografie.

Velká pardubická měla poprvé v historii dva vítěze – Sexy Lorda s Jaroslavem Myškou a Godfreyho s Janem Faltejskem. Ve srovnání se samostatným vítězstvím prodělají. "V případě současného doběhu se sčítá dotace pro prvního a druhého v pořadí a rozdělí se na půl. Dotace se nenavyšuje," uvedla Nohavová. Pokud by oba vítězové brali plnou prémii dva miliony korun, znamenalo by to zvýšení pětimilionové dotace o 900 tisíc korun.

Dostihová komise při dlouhém rozhodování o vítězi Velké pardubické neměla k dispozici cílovou fotografii, protože technika selhala. "U cílové kamery, kterou najímáme externě, došlo k technickým problémům, což se stalo poprvé a bohužel v ten nejméně vhodný okamžik," řekla mluvčí.

Komise měla k dispozici kamerové záběry z jiných zdrojů, na jejichž základě nakonec rozhodla o současném doběhu koní. "My jako pořadatel toto rozhodnutí dostihové komise respektujeme," dodala mluvčí.

Žokej Myška v sedle Sexy Lorda oslavil při 22. startu ve Velké pardubické první triumf. Favorizovaný Godfrey se drtivým finišem dotáhl na dělené první místo a v jeho sedle se mohl Faltejsek radovat ze sedmého vítězství. Už jen jedno ho dělí od rekordu legendárního Josefa Váni.