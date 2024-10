Federer o Nadalově konci: Bylo mi obrovskou ctí. Vždycky jsem doufal, že tenhle den nepřijde

Vřelými slovy reagoval na čtvrteční zprávu o konci kariéry Rafaela Nadala (38) bývalý švýcarský tenista Roger Federer (43). Dvacetinásobný grandslamový šampion, jenž uzavřel svou profesionální dráhu před dvěma lety, označil dlouholeté soupeření s Nadalem za "obrovskou čest".

"To byla kariéra, Rafo! Vždycky jsem doufal, že tenhle den nepřijde," napsal na sociálních sítích Federer několik desítek minut poté, co jeho rival, ale zároveň i přítel, oznámil konec kariéry. Rozloučí se v listopadu na finálovém turnaji Davis Cupu v Málaze.

"Děkuju za nezapomenutelné vzpomínky a za všechny tvé neskutečné úspěchy ve hře, kterou oba milujeme. Bylo mi obrovskou ctí," dodal Federer, jehož soupeření s Nadalem v době vrcholu jejich kariér je považováno za jednu z nejpozoruhodnějších rivalit ve světě sportu. Sehráli 40 zápasů, z toho 14 na grandslamech, a téměř o pět let starší Nadal z nich vyšel s pozitivní bilancí 24-16.

"Je to smutná zpráva pro celý tenisový svět a nejen pro něj. Měl jsem velké štěstí, že jsem ho mohl poznat i lidsky. Je to skvělý člověk," řekl Ital Jannik Sinner, jeden z Nadalových nástupců na prvním místě světového žebříčku, na němž Španěl strávil celkem 290 týdnů. "Všichni jsme viděli, jak dobrý to byl hráč, co nás mladé všechno naučil. Ale zároveň zůstal skromný, úspěchy ho nezměnily," ocenil třiadvacetiletý Ital.

Gratulace ke skvělé kariéře nepřišly Nadalovi jen ze světa tenisu. "Končí jeden z nás a jeden z nevětších sportovců, které naše země vyprodukovala. Děkujeme Rafo za tvé tituly, za tvé hodnoty a za to, že jsi byl hlasem našeho posledního Eura. Prosím, nech nás zakřičet si to ještě jednou. Vamos, Rafo!" rozloučili se s velkým fotbalovým fanouškem představitelé španělského fotbalového svazu a připomněli tradiční pokřik "Pojď", jímž Nadal slavil své vítězné míčky.

Jednoho z nejlepších tenistů historie ocenil i jeden z největších fotbalistů v dějinách, Portugalec Cristiano Ronaldo. "Rafo, to byla neskutečná jízda. Tvoje oddanost, vášeň a neuvěřitelné schopnosti inspirovaly miliony lidí na celém světě. Bylo mi ctí být svědkem tvé cesty a toho, že jsem tě mohl nazývat svým přítelem. Gratuluju k úžasné kariéře, užij si sportovní důchod!" napsal o rok a půl starší Ronaldo, jenž po konci působení v Evropě hraje ligu v Saúdské Arábii.