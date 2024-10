Rafaela Nadala (38) už na turnajích od začátku následující sezony vídat nebudeme. Antukový král, který posbíral 22 grandslamových vavřínů, byl světovou jedničkou a dosáhl na nespočet úspěchů, oznámil na sociálních sítích blížící se konec kariéry. Španělského veterána a člena legendární Big Three postihlo na začátku loňské sezony vážné zranění kyčle, po němž už se nikdy nevrátil do bývalé formy.

Ještě v úvodní polovině sezony 2022 byl Rafael Nadal na výsluní, když ovládl přípravnou akci v Melbourne, Australian Open, pětistovku v Acapulcu a milované French Open. Jenže pak následovala série zdravotních problémů a po vážném zranění kyčle už to nikdy nebyl ten Rafa, kterého jsme mohli vídat na kurtech zhruba 20 let.

Poslední zdravotní patálie, kterých má na kontě za celou svou kariéru nespočet, musel vyřešit operací. Loňskou sezonu uzavřel již po Australian Open, kde si zranění přivodil, a po přibližně roční pauze se odhlašoval z jednoho turnaje za druhým a odehrál jen 19 soutěžních zápasů.

"Bylo to samozřejmě těžké rozhodnutí, ale myslím, že je správný čas ukončit kariéru. Mám za sebou pár těžkých roků, zvlášť ty dva poslední," uvedl Nadal, jehož experti odepisovali kvůli problémům s koleny už před mnoha lety a předpovídali mu brzký konec. Jeden z největších bojovníků v tenisové historii ale navzdory bohaté zdravotní historii vydržel, a to mnohem déle.

Výčet jeho úspěchů je nekonečný, ale můžeme zmínit to nejdůležitější. Osmatřicetiletý rodák z Manacoru posbíral 22 grandslamových titulů, přičemž 14 z nich ukořistil na oblíbeném French Open, kde má dechberoucí zápasovou bilanci 112:4.

Za zmínku určitě stojí i 92 triumfů na nejvyšším okruhu, 209 týdnů strávených na postu světové jedničky a téměř 135 milionů dolarů vydělaných jen na prize money. Člen legendární Big Three, z níž už pokračuje pouze Novak Djokovič, je bezpochyby jedním z nejúspěšnějších hráčů historie bílého sportu.

"Má kariéra byla dlouhá a mnohem úspěšnější, než jsem si kdy dokázal představit. Cítím obrovské štěstí za to, co jsem mohl zažít. Odcházím s klidem v duši, protože jsem do všeho dával maximum. Tisíceré díky všem a brzy se uvidíme," řekl Nadal, jenž ve videu poděkoval svým soupeřům, rodině a fanouškům.

Definitivní sbohem dá svým fanouškům a celému tenisovému světu na listopadovém finálovém turnaji Davisova poháru na domácí půdě ve španělské Málaze. Závěrečné boje startují 19. listopadu a Španělsko se hned první den utká s Nizozemskem. Nadal už před několika týdny přislíbil účast a také to, že bude dobře připravený své zemi pomoct.

"Jsem nadšený, že mým posledním turnajem bude Davis Cup, na němž budu reprezentovat svou zemi. Uzavře se tak kruh, protože jedna z mých prvních radostí bylo finále v Seville v roce 2004," připomněl Nadal dvacet let starý souboj s USA, v němž získal první ze svých čtyř triumfů v prestižní týmové soutěži.

Poslední soutěžní zápas absolvoval na konci července v milovaném areálu Rolanda Garrose. Ve druhém kole olympijského turnaje jasně prohrál s pozdějším šampionem Djokovičem.