FIFA chce s hráčskou asociací, ligami a svazy jednat o přestupových pravidlech

Po nedávném přelomovém soudním rozhodnutí týkajícím se přestupového trhu FIFA v pondělí oznámila, že vyzvala "všechny zainteresované strany" k diskuzi o úpravě pravidel. FIFA tak reagovala na verdikt Soudního dvora EU z 4. října, jenž v souvislosti s případem bývalého francouzského záložníka Lassany Diarry (39) uvedl, že některá přestupová pravidla federace porušují zákony Evropské unie o volném pohybu hráčů.

Zatímco podle některých expertů by se nyní mohl výrazně změnit celý globální přestupový trh, v němž se ročně točí 10 miliard dolarů, FIFA chce, aby se konzultace soustředily jen na spory mezi klubem a hráčem v případech, kdy je podezření, že dochází k bezdůvodnému vypovězení smlouvy. Federace uvedla, že do jednání by měly být zapojeny hráčská unie FIFPRO, zástupci klubů, ligových soutěží a národních svazů.

"Společně s nimi FIFA rozhodne, jaké závěry by měly vyplynout z verdiktu v případu Diarra a jaké změny by měly být nejvhodnější pro článek 17 přestupových pravidel," uvedl v prohlášení šéf právního oddělení FIFA Emilio García.

Bývalý hráč Realu Madrid, Arsenalu a Chelsea Diarra v roce 2013 podepsal čtyřletý kontrakt v Lokomotivu Moskva, který mu o rok později klub předčasně ukončil. Údajně poté, co Diarra odmítl přistoupit na snížení platu. FIFA a poté i Sportovní arbitrážní soud rozhodly, že klub rozvázal kontrakt s hráčem "důvodně" a nařídil mu zaplatit Lokomotivu odškodné 10,5 milionu eur (tehdy 270 milionů korun).

Bývalý francouzský reprezentant tvrdil, že kvůli pravidlům FIFA měl problémy najít si nového zaměstnavatele, neboť ten byl za zaplacení kompenzace Lokomotivu spoluzodpovědný. FIFA aktuálně čelí velké kritice i za stále se zvyšující počet soutěží a zápasů.

Jak už avizovaly v červenci, podaly v pondělí hráčská organizace FIFPRO a asociace evropských soutěží na FIFA oficiální stížnost regulačním orgánům Evropské unie kvůli přeplněnému fotbalovému kalendáři, jenž podle nich představuje pro hráče zvýšené zdravotní riziko.