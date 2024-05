Augsburgu boj o pohárovou Evropu nevychází. Nepomohl ani Koubkův návrat do branky

Fotbalisté Stuttgartu porazili v předehrávce 33. kola Bundesligy utlumený Augsburg 1:0. Domácímu týmu pomohl několika dobrými zákroky český brankář Tomáš Koubek (31), jeho čisté konto ovšem narušil tři minuty po změně stran nejlepší střelec Švábů Serhou Guirassy (28), jenž přerušil třízápasový gólový půst. Stuttgart se tak před dohrávkou zbytku kola posunul na druhou příčku. Augsburg prohrál počtvrté v řadě a jeho sen o pohárové Evropě se téměř jistě rozplynul.

Stuttgart předvedl o uplynulém víkendu další z řady výborných výkonů a porazil Bayern, čímž si udržel šanci vybojovat výslednou druhou příčku. Augsburg byl rovněž uprostřed bojů o poněkud nečekaný úspěch, jenže jemu se v posledních týdnech moc nedařilo. Od sedmé příčky, která by znamenala teprve druhou účast v evropských pohárech v klubové historii, ho dělily tři body, avšak aktuálně táhl sérii tří porážek za sebou.

Statistiky zápasu Opta by StatsPerform

V euforii hrající Švábové začali aktivně také v beznadějně vyprodané WWK Areně, kde od úvodu kontrolovali dění na hrací ploše. Do první příležitosti se po rychlém přechodu do útoku dostal Chris Führich, jenž pláchl obraně Augsburgu, ale Koubkovu branku z mírného úhlu netrefil. Český gólman si tak na první úspěšný zákrok musel počkat až do 30. minuty, kdy ho tvrdou i dobře umístěnou ranou z hranice vápna prověřil Deniz Undav. Ještě blíže první trefě byl o chvíli později Jamie Leweling, jehož střelu Koubek vytěsnil do pravé tyče.

Skóre se tedy poprvé měnilo až krátce po změně stran. Vysoký nákop Enza Millota si za obranou našel Guirassy, který v pádu se štěstím překonal Koubka. Ten byl pod palbou Stuttgartu i po inkasované brance a skvělými zákroky držel naděje na body domácích nad vodou. Vytáhl se především proti střele Undava, kterou efektně zalepil v rukavicích. Jeho spoluhráči ovšem nedokázali přidat jakoukoliv ofenzivní nadstavbu a podruhé za sebou vyšli v domácím prostředí střelecky naprázdno.