Chystá se v Německu třaskavý přesun? Wirtz se přiklání k odchodu do Bayernu

Florian Wirtz (21) má sice s Leverkusenem smlouvu do roku 2027, je však pravděpodobné, že po sezoně úřadujícího bundesligového šampiona opustí. Talentovaný ofenzivní hráč přitahuje pozornost zahraničních velkoklubů, podle Sky ale preferuje Bayern Mnichov.

Leverkusen za výrazného přispění Wirtze v minulé sezoně ukončil čekání na premiérový titul v německé nejvyšší soutěži, opanoval rovněž DFB-Pokal a do letošního ročníku vstoupil ziskem Superpokalu. Na takové úspěchy bude obtížné navázat, Bayer se navíc musí připravovat na odchod stěžejního ofenzivního hráče, jenž zřejmě po sezoně vykročí za novou výzvou.

Wirtz chce odejít do týmu, s nímž bude mít šanci vyhrát Ligu mistrů a během uplynulých týdnů se dostal do spojení s Bayernem Mnichov, Manchesterem City, Realem Madrid a Arsenalem. Merengues si dělají velké naděje, dost možná si však budou muset nechat zajít chuť, protože Wirtz podle informací Sky preferuje setrvání v Německu a přestup do Bayernu Mnichov.

Otázkou nicméně zůstává, jestli kluby najdou společnou řeč. Bayern chce pro zisk německého reprezentanta udělat maximum a je ochotný překonat hranici 100 milionů eur, Leverkusen však má požadovat 150 milionů eur. Alternativou bavorského klubu je Xavi Simons z Paris Saint-Germain, který na sebe upozornil skvělými výkony v jiném bundesligovém celku RB Lipsko.

"Jednou můžeme utratit 100 milionů eur za Harryho Kanea, jindy možná za německého hráče," nechal se v dubnu slyšet čestný prezident mnichovského giganta Uli Hoeness, jenž o tři měsíce později dodal: "Každý ví, že bych Floriana Wirtze rád přivedl do Bayernu."

Wirtze by do Mnichova mohla lákat i spolupráce s Jamalem Musialou, jehož čeká jednání o prodloužení smlouvy s platností do roku 2026. Oba němečtí reprezentanti jsou přáteli. Bayern chce před jednáním s oporou Leverkusenu podepsat nový kontrakt právě s Musialou. Pokud by k transferu skutečně došlo, stal by se Wirtz nejdražším německým hráčem a pravděpodobně také největším nákupem Bayernu po Harrym Kaneovi (90 milionů eur).