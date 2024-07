Dortmund dotahuje posilu z Manchesteru City. Brazilec Couto si udělal jméno v Gironě

Pravý bek Yan Couto (22) by měl v brzké době přestoupit z Manchesteru City do Borussie Dortmund. Německý deník Bild uvádí, že jsou oba kluby blízko finální dohodě. BVB už se s hráčem na osobních podmínkách transferu domluvilo. Anglický klub za něj požaduje 30 milionů eur (asi 761 milionů korun).

Na přestupovém trhu letos velmi aktivní Borussia si Couta vyhlédla v době, kdy hostoval v Gironě, sesterském klubu Manchesteru City. Právě tam 22letý krajní obránce strávil poslední dvě sezony. Ačkoli do Anglie přestoupil v létě 2020, za Citizens nikdy nenastoupil. Kromě nového zaměstnavatele českého obránce Ladislava Krejčího hájil také barvy portugalské Bragy.

I tak by na talentovaném Brazilci mohli Angličané řádně vydělat. Jeho pořizovací cena je totiž šest milionů, po německé straně ale vedení Citizens požaduje rovných 30 milionů eur. V této oblasti dosud transfer drhnul – zástupci BVB nabízeli 25 milionů eur předem a dalších pět v bonusech. Nyní se ale zdá, že oba celky našly společnou řeč.

Deník Bild dokonce odhaduje, že by Coutův přesun mohl být hotov do čtvrtka, a hráč by tak mohl stihnout švýcarské soustředění Borussie. Pokud by se tak stalo, nejspíše by Dortmund vzdal snahu o získání útočníka Rayana Cherkiho, na nějž by už v rozpočtu nenašel dostatek peněz.

Na mrtvém bodě je také vyjednávání o transferu Pascala Grosse z Brightonu. Ten by sice rád oblékl žlutočerný dres, Seagulls za něj ale požadují 10 milionů eur. Borussia trvá na osmi. Dortmund již nicméně v letním přestupovém období přivedl náhradu za Matse Hummelse Waldemara Antona a ze Stuttgartu dorazila také posila do ofenzivy Serhou Guirassy.