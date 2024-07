Dortmund hlásí posilu do obrany, ze Stuttgartu přivedl německého reprezentanta Antona

Waldemar Anton se Borussii upsal do června 2028.

Defenzivu Dortmundu vyztuží v příští sezoně obránce Waldemar Anton (23) ze Stuttgartu. Za středního obránce zaplatila Borussia 22,5 milionu eur (570 milionů korun). Německého reprezentanta si zavázala do 30. června 2028.

Smlouva účastníka evropského šampionátu se Šváby platila do léta 2027. Anton ji podepsal teprve na jaře, ale BVB nyní využilo výstupní klauzuli, která podle německých médií činila 22,5 milionu eur. V Dortmundu má první nová posila přestupového období nahradit Matse Hummelse, kterému nebyla prodloužena smlouva. Stuttgart o odchodu své opory informoval již dříve.

"Původně jsem změnu klubu neplánoval, ale pak přišla Borussia Dortmund. Špičkový klub, který se právě dostal do finále Ligy mistrů," řekl Anton. "To ukazuje, jaký má tento klub potenciál. Všichni v BVB mi od začátku dávali najevo, že mě opravdu chtějí podepsat a že bych mohl a měl hrát důležitou roli. Jsem na to připraven a opravdu šťastný, že tu mohu být," dodal.

Anton patřil k oporám Stuttgartu, který v uplynulé bundesligové sezoně vybojoval druhé místo za Leverkusenem. Rodák z uzbeckého Almalyku za něj odehrál 141 soutěžních zápasů, v minulosti nastupoval také za Hannover 96. V německé reprezentaci má na kontě čtyři zápasy.