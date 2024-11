Ilzer je jen krok od angažmá v Hoffenheimu. Hložkovi by rád přivedl konkurenci

Hoffenheim se před třetí reprezentační pauzou v sezoně rozloučil s americkým trenérem Pellegrinem Matarazzem (46) a při hledání nového kouče stočil svůj zrak do Rakouska. Celek, v němž působí i Pavel Kadeřábek, David Jurásek, Robin Hranáč a Adam Hložek, by rád přivedl úspěšného kouče Sturmu Graz Christiana Ilzera (47).

Výměna trenéra by mohla být vysvobozením i pro české kvarteto v kádru aktuálně 15. celku německé Bundesligy. Z české čtveřice pod Matarazzem v posledních týdnech pravidelně nastupoval jen Adam Hložek. Pavel Kadeřábek a David Jurásek často jen dostřídávali a Robin Hranáč většinu svého německého dobrodružství strávil na tribuně.

S novým trenérem by pro české fotbalisty měla přijít nová šance. Pokud se klub skutečně domluví s Ilzerem, české kvarteto bude mít jednu nepatrnou výhodu. Sedmačtyřicetiletý rakouský kouč má totiž s tuzemským fotbalem jednu čerstvou a hlavně velmi pozitivní zkušenost. Na jaře jeho Sturmu pomohl skvělými výkony k zisku rakouského double český gólman Vítězslav Jaroš.

Nyní by se Ilzer, jenž pro německou mutaci Sky Sports přiznal, že s Hoffenheimem jedná, dostal do úplně opačné situace. V Bádensku-Württembersku by ho čekal boj o sestup. Ilzer je i přes to nové výzvě otevřený.

"Ideální čas na odchod neexistuje, ale zdá se, že se pomalu přiblížil ten správný okamžik. Není snadné opustit Sturm Graz, ale už není kam klub posunout. Dotáhli jsme do konce všechno, co jsme si předsevzali," prozradil kouč, jehož přesun na lavičku Hoffenheimu je podle německých médií hotovou věcí.

"Dolaďují se poslední detaily. Celá záležitost by měla být vyřešená do konce týdne," napsal na sociální síti X německý novinář Florian Plettenberg.

V aktuální sezoně Ilzerův Sturm vede rakouskou ligu o tři body před Rapidem Vídeň a míří za druhým titulem za sebou. Pomáhá k tomu i dvaadvacetiletý turecký forvard Erencan Yardimci, který se v šesti ligových zápasech podepsal pod tři branky.

Podle Plettenberga je Hoffenheim připraven stáhnout si předsezonní posilu z tureckého Eyüpsporu zpět hned v zimě spolu s Ilzerem. "Klub je ohromen jeho rychlým vývojem a věří, že by mohl okamžitě pomoct i v Bundeslize."

S jeho příchodem by se zvýšila ofenzivní konkurence v klubu, na což by mohl doplatit Hložek. Odchovanec pražské Sparty byl přitom jediným Čechem, který v posledních týdnech pravidelně nastupoval v základní sestavě německého celku.