Matthäus o kritice Kloppa: Jürgen a Red Bull? To jde dohromady. Hlavně, že zůstane u fotbalu

Jürgen Klopp (57) na začátku nového roku nastoupí do funkce šéfa fotbalu ve skupině Red Bull. Uznávaný kouč, který dal po minulé sezoně sbohem Liverpoolu, se tak bude starat o kluby jako Lipsko, Salcburk či Leeds. Nečekaný krok německého trenéra už stihl od části fotbalové veřejnost sklidit kritiku, té se ale chce vyhnout bývalý kapitán německé reprezentace Lothar Matthäus (63). "Každý by měl dělat to, co ho baví, co považuje za úkol a výzvu," řekl bývalý defenzivní univerzál světové úrovně televizi Sky.

"Pro mě je to naprosto normální cesta. Jürgen může pracovat pro koho chce," uvedl Matthäus. "Důležité je, že zůstane u fotbalu a může mu i nadále dávat impulsy. V Red Bullu myslí ve velkém a Jürgen Klopp velký je. To jde dohromady," dodal.

Bývalý vynikající záložník a později obránce však neztrácí naději, že se Klopp, který slavil velké úspěchy s Borussií Dortmund a naposledy s Liverpoolem, časem k trenérské práci vrátí. "Uvidíme, co z toho vzejde, stále doufáme, že ho někdy v příštích letech opět uvidíme na lavičce," dodal rekordman v počtu reprezentačních startů.

Kritika na sociálních sítích

Mnoho fotbalových fanoušků rozhodnutí uznávaného kouče zklamalo. V narážce na jeho působení v Liverpoolu, kde si nechal přezdívat "The Normal One", je nyní na sociálních sítích zesměšňován jako "The Dosen One" (plechovkový).

Klopp projekt Red Bullu obhajoval už v létě 2022. "Lipsko tradičnímu fotbalu nic nevzalo, ale zkrátka se vydalo novou cestou. Na začátku možná hrály velkou roli peníze, to už ale dávno neplatí. Lipsko nemá více peněz než kterýkoliv jiný bundesligový klub," uvedl tehdy. "Celý princip spočívá ve výchově mladých hráčů. Celá ta myšlenka je fotbalová, ne finanční," dodal.