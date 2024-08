Sahin věří, že úvodní triumf nakopne Borussii k dobré sezoně. Těší ho Gittensův progres

Nový trenér Borussie Dortmund Nuri Sahin (35) by sobotního domácího vítězství 2:0 nad Frankfurtem rád využil k dobrému startu do německé nejvyšší soutěže a pokračoval v obdobném duchu i v dalším průběhu sezony.

Dortmund musel proti Frankfurtu svádět těžký boj, aby v zápase našel rytmus. Vše směřovalo k bezbrankové remíze, dokud střídající Jamie Gittens v 72. minutě neprolomil nerozhodný stav jen chvíli poté, co hostující Fares Chaibi nevyužil velkou šanci.

Eintracht byl blízko vyrovnání v závěru utkání, ale Gittens po rychlém protiútoku vstřelil svůj druhý gól a pojistil vítěznou premiéru trenéra Sahina po jeho nástupu na lavičku Borussie.

"Měli jsme chvíle, kdy jsme se trápili, momentum bylo na jejich straně, zejména poté, co se málem dostali do vedení. V závěru se sice blížili vyrovnání, ale gól jsme dali my a to je důležité," řekl Sahin novinářům po zápase. "Vstup do utkání pro nás byl poměrně těžký – nová sezona, nový trenér, noví hráči..."

"Bylo důležité začít třemi body, ulevilo se mi. Teď potřebujeme další výhry, abychom se dostali do tempa a pojistili si formu," vyhlásil rodák z Lüdenscheidu.

Sahin také chválil výkon dortmundského hrdiny Gittense. "Všech pět náhradníků nastoupilo s extra zápalem. Takový výkon je skvělým důkazem Jamieho růstu. Bez jakýchkoli oklik je na cestě vzhůru. Máme od něj velká očekávání," uvedl kouč BVB na adresu anglického forvarda.

