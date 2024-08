Baník doma zůstává stoprocentní, vítězství nad Libercem režíroval ve druhé půli Ewerton

Ostravský Baník oproti minulé sezoně ukázal, jak mu na domácí půdě v tomto ročníku Chance Ligy chutná. V šestém kole porazil v očekávaném souboji Liberec 2:0 díky dvěma rychlým gólům na začátku druhého poločasu a na obou měl zásadní podíl Ewerton. Díky třetí domácí výhře bez inkasovaného gólu se Slezané dostali v tabulce na šesté místo právě nad Slovan, který v úvodu sezony naopak pokračuje v kolísavé formě.

Mezi oběma týmy se během léta vytvořila rivalita, která byla hnána hlavně střety na přestupovém poli. První vzájemné střetnutí v sezoně tak neslo příslib zajímavé podívané, což se splnilo hned po dvaceti sekundách, kdy liberecký obránce Denis Halinský poslal brankáři Hugovi Bačkovskému špatnou malou domů, kterou vystihl Ewerton, gólman Severočechů mu však včasným vyběhnutím míč ukopl.

Pak už se činili zejména hosté, v 11. minutě vystihl Michal Hlavatý přihrávku Patricka Kpoza a ranou z 25 metrů trefil pravou tyč ostravské brány. Ve 27. minutě měl otevření skóre na hlavě po rohovém kopu Marios Purzitidis, míč však poslal těsně vedle levé tyče brány Jakuba Markoviče. Byť byl Liberec v první půli střelecky aktivnější a měl opticky více ze hry, gól nevstřelil, a tak se šlo do kabin za bezbrankového stavu.

I začátek druhé poloviny byl pořádně výživný. Hned ve 48. minutě vyrazil Baník do rychlého kontru do otevřené obrany, Ewerton narýsoval parádní křižnou přihrávku na Erika Prekopa, jenž si potáhl míč do pokutového území, překonal lobem Bačkovského a rozjásal poprvé tribuny. Vzápětí Bačkovský stihnul zareagovat na tečovaný pokus Tomáše Riga z přímého kopu a Liberec se v té době ocitl v pořádném baníkovském kotli.

A začal se v něm topit, o dvě minuty později to totiž bylo už o dva góly. Obrana Liberce zažívala dejà vu, Ewerton opět běžel do otevřené obrany, tentokrát ale zvolil střelu a tečovaný pokus skončil v síti. Baník tak za šest minut vstřelil stejně gólů jako ve dvou předešlých domácích zápasech. Brazilec se mohl prosadit i v 65. minutě, kdy Bačkovský skvěle reflexivně zasáhl proti jeho pokusu z úhlu. O pár sekund později ostravský kapitán nebezpečně vypálil ze střední vzdálenosti, ale brankář Liberce vyrazil na roh.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Po úvodních dvaceti minutách druhé poloviny se hra celkem zklidnila, ale očekávaný tlak Liberce nepřišel. Baník totiž dobře držel míč a hosté hrozili jen z občasných protiútoků. V jednom z nich selhal Hlavatý, který střelu na bližší tyč nevměstnal do potřebného prostoru, samostatný nájezd Benjamina Nyarka zase výborně chytil Jakub Markovič.

Baník zkušeně kontroloval vývoj zápasu a Liberec se nedokázal nadechnout k většímu tlaku. Ostravané jsou tak po výhře 2:0 ideálně naladění na středeční dohrávku v Karviné, Liberec se o příští ligové body bude snažit v neděli proti Plzni.

Tabulka Chance Ligy