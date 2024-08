Faul před druhým gólem Slavie? Všichni viděli, co se odehrálo, zlobil se teplický kouč

Zklamání. Teplický trenér Zdenko Frťala (54) sice mohl být na svůj tým za vystoupení ve vršovickém Edenu hrdý, jenže porážka 1:2 pozitivní dojmy vymazala. Frťalu zjevně naštval i rozhodčí, sice to neřekl nahlas, aby snad nedostal pokutu, ale bylo to zjevné. "Naše chyba vedla k vyrovnání, a pak už se k tomu nebudu vyjadřovat," uvedl před kamerami O2 TV Frťala.

Reportér si všiml, že po vítězné brance Slavie se teplický kouč na lavičce pořádně zlobil. Čekal, že se bude pískat zákrok, kdy Ogbu zasáhl rukou do obličeje Emmera. Jenže nestalo se. Slavia zaútočila a vstřelila gól na 2:1. "Předpokládám, že jste reklamoval nedovolený zákrok na Jakuba Emmera," vyzvídal reportér. Jaká byla odpověď?

"Nejenom tenhle nedovolený zákrok. Myslím, že všichni viděli, co se odehrálo. K tomu není, co říct," konstatoval zklamaný teplický kouč.

"Co konkrétně vás trápí?" ptal se dál reportér. "K tomu nic neřeknu," odpověděl Frťala. "Když se budeme bavit o fotbale, co bychom měli, tak v první půli jsme byli ustrašení, domácím jsme dávali jednoduché míče. Ve druhé půli jsme změnili rozestavení, dostali jsme se do vedení. A pak znovu naše individuální chyba ještě více nakopla domácí fanoušky a hráče. Výsledkem je ta porážka," doplnil teplický kouč.

Teplice do ligy nevstoupily dobře, ale před týdnem porazily Liberec a nyní trápily Slavii. Vnímá trenér to, že se jeho tým zvedá? "Všechno je stejné. Hráči makají 95 minut, ale pořád tam ještě chybí více kvality, sebevědomí a odvahy," naznačil zkušený trenér, že mají Severočeši dál na čem pracovat.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Ke zmíněné situaci před druhým gólem Slavie se vyjádřil ve studiu O2 TV také expert Antonín Rosa. Ten byl zaskočený tím, že trenér Frťala mluvil pouze v náznacích o tom, co přesně mu v Edenu vadilo. "Co se týče situace Ogbua s Emmerem, za mě to nebyl úder, aby se to muselo pískat. Emmer už padal, nebyl v situaci, kdy by mohl hrát," konstatoval bývalý ligový hráč.