Hradec hlásí zvučnou posilu, do obrany získal trojnásobného reprezentanta Petráška

Obránce Tomáš Petrášek (32) posílil Hradec Králové, trojnásobný český reprezentant po návratu ze zahraničí podepsal smlouvu na tři roky. Bezmála dvoumetrový zadák, který naposledy působil v Jižní Koreji, českou nejvyšší soutěž dosud nehrál.

Vítěz polské Ekstraklasy i tamního poháru Petrášek se do Hradce vrací po bezmála 10 letech, za východočeský klub však v soutěžním utkání nikdy nenastoupil

"S Tomášem jsme byli ve spojení delší dobu, usilovali jsme o něj již v zimě. Situace kolem jeho příchodu k nám měla nějaký vývoj, Tomáš měl i další možnosti přestupu, ale nakonec se rozhodl pro Hradec," uvedl pro klubový web sportovní ředitel aktuálně pátého celku Chance Ligy Jiří Sabou.

"Jsem tak moc rád, že se nám nakonec jeho transfer povedlo dotáhnout do zdárného konce, a mohu ho tak přivítat v našem klubu. Do Hradce přichází hráč, který se díky své píli a pracovitosti stal respektovaným hráčem v polské lize. Je skvěle charakterově nastavený, přirozený lídr, jenž má vítěznou mentalitu. Vše je navíc umocněno tím, že je to Hradečák," dodal.

Petrášek si vybral dres s číslem 4. "On sám bere přestup k nám jako velkou výzvu, má motivaci do další práce. Pro klub bude dýchat, vzájemně se tak všichni společně můžeme posouvat dál," uvedl Sabou na adresu hráče, jenž nadále figuruje na širší soupisce národního týmu.

V první české lize na první start čeká, do Polska odcházel z Viktorie Žižkov.