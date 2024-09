Komise vytkla sudím hrubé chyby v zápase Liberce s Plzní: Měla být penalta a vyloučení

Komise rozhodčích FAČR vytkla Ondřeji Pechancovi a Stanislavu Volkovi hrubé chyby v utkání Chance Ligy mezi Libercem a Plzní. Hlavní sudí s videorozhodčím je podle ní udělali dvakrát. Nesrovnalosti komise shledala podle komuniké také v duelu Slavie s Pardubicemi a Olomouce s Ostravou. Naznačila, že u chybujících rozhodčích to bude mít vliv na jejich obsazení v dalších utkáních.

Duel u Nisy se rozhodčím nevyvedl. Již ve 12. minutě měli domácí kopat pokutový kop za ruku plzeňského Cadua. Po přezkoumání u videa se však chybně hrálo dál. "Ruka hráče byla zjevně od těla v úrovni ramene v nepřirozené poloze. Před hraním rukou tento hráč lehce tečoval míč nohou, nedošlo však k výrazné změně směru míče. Z tohoto důvodu se jedná o přestupek. Rozhodčí i videorozhodčí v tomto případě hrubě chybovali," oznámila komise po svém zasedání.

Další zjevné pochybení nastalo v 87. minutě, kdy měl být liberecký Aziz Kayondo vyloučen za zmaření zjevné brankové možnosti držením Erika Jirky. "Ponechaná výhoda ve hře neměla předpokládaný účinek, proto se rozhodčí měl k přestupku vrátit a nařídit přímý volný kop pro hostující družstvo a udělit červenou kartu. Rozhodčí i VAR v tomto případě hrubě chybovali," vyzdvihla komise. Zápas skončil 1:1.

Rozhodčí Petr Hocek chybně neudělil olomouckému Janu Klimentovi kartu za bezohledné kopnutí do soupeře v 32. minutě duelu s ostravským Baníkem, který skončil smírně 2:2.

Slávisté během utkání s Pardubicemi (2:0) protestovali, že hostující Louis Lurvink měl být v 77. minutě vyloučen za zákrok na Lukáše Provoda. Sudí Pavel Orel podle komise správně udělil žlutou kartu. "Hostující hráč ve snaze hrát míčem bezohledně zasáhl podrážkou nárt soupeře, který měl nohu nad zemí. Pokud by zasáhl nohu soupeře napřímo nebo jeho stojnou nohu, jednalo by se o surovou hru a rozhodčí by udělil červenou kartu," vysvětlila.

Slávista Filip Prebsl byl vyloučen na základě správné intervence videorozhodčího Tomáše Kocourka za zmaření zjevné brankové možnosti. Orel původně udělil chybně žlutou kartu, přestože se jednalo o zřejmou situaci, kterou měl vyřešit sám na hrací ploše.

Problém nastal také ve druhé lize. V 83. minutě utkání Jihlavy s Žižkovem (2:1) sudí Jan Machálek chybně neuznal regulérní branku hostujícího družstva. "Míč překročil celým svým objemem brankovou čáru v prostoru branky. Rozhodčí ve spolupráci s asistentem hrubě chybovali," vytkla komise.

Komise rozhodčích se podle schváleného manuálu vyjadřuje ke čtyřem situacím, jež vyberou média. Tentokrát vzhledem k počtu chyb udělala výjimku. Další situace z víkendových zápasů nekomentuje.

