Lingr? Má sem dveře otevřené, připustil Trpišovský po zápase s Pardubicemi. Zaujal Simon

Jeho možný návrat rozděluje fanoušky Slavie. Jedni tvrdí, že by se ofenzivní záložník Ondřej Lingr (25) velmi hodil, když nevyšel příchod Muhammeda Chama (22), který hraje na stejné pozici. Druhá část fanoušků sešívaných si však myslí, že pokus o návrat bývalých hráčů mluví o nekompetentnosti ve vedení klubu, protože víc než o posily jde jeho členům o příchod kamarádů.

"Přivítám ho vždycky. Všichni víme, že Slavii měl rád a měli jsme nějaký vztah. On svoji situaci ve Feyenoordu řeší – a tady má vždycky dveře otevřené. A nemůže tomu být nikdy jinak. Uvidíme, jak to dopadne. Všechny přestupy řeší kluci, vedení klubu. Nemám teď nové informace,“ řekl na tiskové konferenci po zápase s Pardubicemi kouč Slavie Jindřich Trpišovský.

Možný příchod pětadvacetiletého Lingra prý bude záviset i na tom, jaký bude zdravotní stav o pět let staršího slovenského útočníka Ivana Schranze. "Mám o něj strach. Byla to rána, slyšet bylo rupnutí. Budeme muset reagovat i na zdravotní stav. Potřebujeme rychlostní, sprintové typy hráčů nahoře. Ale nemám žádné informace, ani jsem s nikým nemluvil," dodal Trpišovský.

Potvrdil také, že je blízko přestup dvaadvacetiletého kamerunsko-belgického pravého beka Simiona Micheze z Beerschotu, který v pondělí podstoupí v Praze zdravotní prohlídku. Líbil by se mu prý i čtyřiadvacetiletý francouzský ofenzivní záložník Pardubic Dominique Simon.

"Měli jsme na něj speciální video s věcmi, které má dobré. Ukázal kvalitu v zápasech. Připomínal mi Ibrahima Traorého, když přišel. Zajímavý hráč. Jenom jsme ho registrovali, ale udělal na nás velký dojem. Nejtěžší je udržet si tu kontinuitu, která se po chvíli může vytratit. Co jsme ho viděli, tak je to zajímavý hráč a nebude to jeho případ. Musíme ho bystře sledovat," přiznal kouč Slavie.

Statistiky Dominiqua Simona Opta by StatsPerform / FK Pardubice

Mluvil naopak o tom, že je na odchodu rumunský levý bek Andres Dumitrescu. "Máme nějakou dohodu o tom, kdo může být uvolněný. Třeba Dumitrescu má od léta svolení odejít. Je potřeba soulad více věcí, často se čeká do poslední chvíle. Řeší se to, ale podrobnosti nemám, řeší to vedení," dodal Trpišovský.

Tabulka Chance Ligy