Livesport Daily #363: Majitelé ostatních klubů se musejí chování Kanii smát, říká novinář Neumann

Slovan Liberec o víkendu v Podještědském derby podlehl na domácím hřišti Jablonci 0:5 a zažívá nepovedený vstup do první sezony pod novým majitelem Ondřejem Kaniou. Ten přitom před startem ročníku vyhlásil ambici útočit na první pětku ligové tabulky. Proč se zatím Liberci nedaří, jaká je důvěra v trenéra Kováče a jaký dopad na klub mají výrazná mediální vystoupení majitele Kanii? O tom všem si dnes v podcastu Livesport Daily povídáme s Robertem Neumannem, fotbalovým redaktorem serveru Sport.cz a také bývalým ligovým fotbalistou, který oblékal dresy Liberce i Jablonce.

"Moc účelu těch různých prohlášení pana Kanii nerozumím," říká v podcastu Neumann. "Jestli se snaží, aby byl citovaný… protože to samozřejmě zajímá bulvár. Ale klubu tím nepomáhá, spíš naopak. V něčem tam můžeme vidět malinkou podobu třeba s Danielem Křetínským, taky se nějakou dobu snažil zasahovat v klubu i do věcí, které mu nepříslušely. A Spartě se to taky vymstilo. Ale zdaleka nebyl tak agresivní, nedělal prohlášení. Myslím si, že aktuálně se musí majitelé ostatních klubů v české lize smát," myslí si Neumann.

O víkendu Liberec drtivě prohrál s Jabloncem, na jehož lavičce se velké satisfakce dočkal Luboš Kozel. "Pro něj to musela být velká věc, stoprocentně. Bylo pro něj určitě nepříjemné být půl roku v klubu a doslýchat si, že nový majitel už jedná s novým trenérem. Nejdřív mu to neřekli, pak teda ano, ale to už to Kozel věděl. Navíc chtěl posily, které klub neudělal a dvě z těch posil pak přijdou v létě a jsou prezentované jako posily nového vedení. Tak si myslím, že tohle Luboš těžko kousal a klobouk dolů, jak to zvládl, že na jaře nevybouchl a v Liberci to dotrénoval. Teď to v něm ale určitě bylo, je to introvert, nedává to tolik najevo, ale hodně si to užil," usmívá se Neumann.

Ten predikuje Liberci na konci sezony osmé místo. "Řeči o první pětce byly od začátku nereálné, Slovan má hodně perspektivní tým, ale potřebuje čas. Takže v téhle sezoně to vidím na tu osmičku. A budu panu Kaniovi držet palce, věřím, že do Liberce šel s dobrými úmysly a že teď ubere plyn. A ušetřenou energii vloží právě do fotbalu a ne do těch věcí okolo, kterou jsou z jeho strany občas až úsměvné," dodává Neumann.

