Devastující a potupná prohra v nejdůležitějším zápase, který pro klub existuje, prohlásil Kania

Měl to být výjimečný večer, na který dlouho nezapomene, nakonec ale bylo všechno jinak. Majitel Slovanu Liberec Ondřej Kania (31) v neděli večer musel přiznat, že debakl 0:5 z Jabloncem opravdu jen tak z hlavy nevyžene. "Nikdy v životě jsem se tak nestyděl. Byl to pro mě a moji ženu devastující večer. Nezbývá mi, než se všem omluvit a věřit, že tohle bylo to pomyslné dno," svěřil se klubové televizi. Řekl rovněž, že trenér Radoslav Kováč (44) má důvěru vedení. Stejně tak prozradil, že se za hráči do VIP prostor snažilo dostat tvrdé jádro fanoušků, ale podařilo se je přesvědčit, že bude stačit, když fotbalistům domluví vedení.

"Bohužel musím smutně konstatovat, že prakticky téměř přesně po šesti měsících od převzetí klubu jsme utrpěli historickou porážku," začal svůj proslov majitel libereckého klubu.

"Je zbytečné se vracet k fotbalové stránce. Jednak tomu nerozumím, ale myslím si, že to ani nestálo za řeč. Výsledek je vypovídající sám o sobě. Jednalo se o absolutní debakl. Nezbývá mi než se jménem klubu omluvit všem fanouškům," konstatoval zdrceně.

Poděkování fanouškům

Kania se netajil plánem přilákat na tribuny libereckého stadionu více příznivců. Po debaklu s Jabloncem už ví, že to může být složitější. "Chci poděkovat těm, co byli na zápase, protože jsem si myslel po tom, co padl třetí gól, a jak jsme vypadali herně, tak že začnou fanoušci hromadně odcházet. Ale naprostá většina vydržela až do konce," konstatoval a přiznal, že je obdivuhodné, že na konci zápasu ještě někdo Slovanu fandil.

"Na konci jsme mohli slyšet různé projevy frustrace, ale taky tam bylo do konce zápasu fandění, což je nesmírně obdivuhodné. Myslím si, když to hodně přeženu, tak si to náš tým nezasloužil. Budu doufat a udělám pro to všechno, aby klub pod naším vedením už tuhle výsledkovou ostudu nikdy nezažil," sliboval Kania.

Na sobotní večer chtěl mít hezké vzpomínky. Na zápas vyrazil s manželkou, jenže ta brzy porodí syna, takže na společné chvíle na fotbale bude muset Kania na nějaký čas zapomenout. "Slovaňácká rodina se brzy rozšíří o dalšího chlapce. O to více jsme doufali, že si to užijeme. Proměnilo se to ovšem v noční můru," přiznal.

Po utkání prý pozorně sledoval hráče Slovanu a jejich ochotu jít ke kotli vysvětlit fanouškům, co se stalo. "Bylo to intenzivní, ale důležité, že to prožili. Byť jsem tam nebyl, Theo měl pak v kabině emotivní řeč, důležitou. A následně hráči, když přišli do dolního VIP prostoru, tak jsme se jim s Honzou Nezmarem snažili promluvit do duše. Já jsem jim řekl, že jsem se ještě nikdy tak nestyděl, jako ten večer," prozradil.

Kania si vzpomněl i na chvíle, kdy k týmu mluvil poprvé. Tehdy zdůraznil, že tým je nový a nejmladší v lize, proto mohou přijít porážky a třeba i tři za sebou. "A to je období, které definuje jednotlivce i tým. V krizi se pozná síla jednotlivce. Tohle nejsou tři prohry v řadě, ale devastující a potupná prohra v symbolicky nejdůležitějším zápase, který pro klub existuje," konstatoval Kania.

Statistiky zápasu. Opta by Stats Perform

Zdůraznil, že nikdy nehrál fotbal profesionálně, ale v životě, že je povahou vítěz. "Byl jsem schopný překonat velké překážky, ale v žádném z hráčů nic podobného nevidím. Tak ať mě vyvedou z omylu. Ale moc často jsem to neviděl ani v předchozích zápasech. To je zklamání," přiznal smutně.

"Před sedmi lety jsem reálně bojoval o život své firmy a měl jsem zdravotní problémy. Tehdy jsem se naučil, že to jsou ty momenty, které definují to, jestli z vás bude vítěz a silnější člověk. Nebo poražený, co se bude stále litovat, nebo někdo průměrný. Nevidím důvod, aby tahle skupina nebyli vítězové. Po Jablonci tomu nic nenasvědčuje. Ale je to v našich rukou," snažil se přesvědčit hráče, že kolaps s Jabloncem už se nesmí opakovat.

Kania rovněž prozradil, že Jan Nezmar měl proslov k hráčům ve chvíli, kdy se do prostorů VIP dobývala skupina fanoušků, aby si to s fotbalisty Slovanu vyřídila. "Já, Theo a Honza jsme je ale přesvědčili, že hráči jsou na dně po tom, co předvedli. Povedlo se je přesvědčit, že to nechají na nás. Bylo to dostatečné memento," konstatoval majitel Slovanu.

Nezůstalo jen u hráčů, ale své si od šéfů vyslechli i trenéři. Kania zdůraznil, že on i Nezmar jsou maximalisté, když jde o výkon. A na stejné vlně je prý i Radoslav Kováč se svým realizačním týmem. "Proběhla domluva a teď věřím, že první zápas po reprezentační pauze odehrajeme na Spartě důstojně," zdůraznil mladý podnikatel s tím, že trenér má stále důvěru šéfů. Případné změny by stejně nedělal přímo Kania, ale složení trenérského týmu je v gesci Nezmara. A ten, když vycítí, že je třeba udělat změnu, neváhá konat.

Rozhodně prý nikoho ve Slovanu nemůže ukonejšit, že má tým víc bodů než loni. Kania zdůraznil, že měl mít Liberec stejně o čtyři až šest bodů víc. Kromě duelu se Spartou pak majitel severočeského klubu vzhlíží k dalším třem zápasům (Slovácko, České Budějovice, Hradec Králové). "Tam už musíme bezpodmínečně uspět," stanovil jasný cíl a přiznal, že zlobu po debaklu s Jabloncem ze sebe zkusí dostat během nějakých delších výběhů.

Dostali jsme kulku do hlavy, ale žijeme

Nastínil rovněž, že pro hráče bude mít zmíněný nepovedený duel i další dohru. "Budu se zasazovat o to, aby i hráči udělali nějaké finanční gesto. Za Jablonec by neměl dostat zaplaceno nikdo. Nevěřím na pokuty, ale když už mají ty peníze hráči někam poslat, tak někam, kde budou užitečné," naznačil, že se možná chystá podpora nějakého charitativního projektu.

Na závěr znovu zdůraznil, že udělá všechno, aby podobné ostudě jako při duelu s Jabloncem už nikdy v Liberci nečelil. "Prožili jsme si apokalypsu. V klubu určitě neplatí, že je třeba Jablonec hodit za hlavu. To je memento, které musí motivovat. Až dostaneme gól, tak si musí hráči vzpomenout, že už se nesmí opakovat to, co se stalo s Jabloncem," dodal.

"V životě je potřeba občas dostat přes držku, my jsme dostali kulku do hlavy, ale nějakým zázrakem žijeme, takže je na nás, aby se tohle neopakovalo. Je třeba zapomenout na naše plány, že jsme za rok chtěli létat po Evropě a vzít to zápas od zápasu. Prodělali jsme klinickou smrt a musíme udělat všechno, aby se už nic podobného neopakovalo," zdůraznil Kania.