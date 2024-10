Livesport Daily #372: S Kozlem je v Jablonci lepší atmosféra než dřív, těší Tekijaškiho

Aby se zahraniční fotbalista po roce v Česku stal jedním z lídrů svého týmu, naučil se výborně česky a dokonce byl kabinou zvolen za kapitána, to je naprostý unikát. Vlastně je to, pokud nepočítáte Slováky, naprosto nepředstavitelné. Nebo aspoň bylo, dokud se v Jablonci neobjevil srbský stoper Nemanja Tekijaški (27). Ten si svým přístupem získal spoluhráče i nového trenéra Luboše Kozla a v sezoně, ve které zatím Jablonec prožívá velký návrat mezi nejlepší ligové týmy, má právě Srb na ruce kapitánskou pásku. O Jablonci, dojmech ze hry Slavie i o vzpomínkách na vyřazení Sparty v dresu Subotici, o tom všem je dnešní epizoda podcastu Livesport Daily, jejímž hostem je právě Nemanja Tekijaški.

"Od začátku v Jablonci se snažím ostatním klukům pomáhat, ať už na hřišti v těch fotbalových věcech, anebo mimo trávník třeba povídáním o životě. Mám to takhle odjakživa, už v Srbsku jsem v nějakých dvaadvaceti dělal kapitána. Když dorazil trenér Kozel do Jablonce, hned mi řekl, že ve mně vidí jednoho z lídrů týmu, za to jsem byl rád," usmívá se sympatický Srb. "Ale že by mě kabina po roce hned zvolila za kapitána, to jsem si nemyslel. Čekal jsem, že pásku dostane spíš Jan Chramosta, to už je taková jablonecká legenda. Ale kluci nakonec vybrali mě, asi ve mně něco vidí," dodává spokojený Tekijaški.

Ten roli lídra potvrdil třeba svým přístupem k zápasu proti Liberci. Do podještědského derby totiž nešel zdaleka v ideálním stavu: "Na tréninku ráno před zápasem jsem se srazil s Puškáčem a něco jsem si udělal s kolenem, celé mi oteklo. Vzal jsem si prášky, ale pak přišla rozcvička a já zjistil, že se vůbec nemůžu hýbat. Mrzelo mě, že nebudu moct nastoupit, fakt to bolelo hodně, i trenérovi jsem říkal, že se cítím tak na padesát procent. Ale pak jsem si dal ještě dva tři prášky a adrenalin mi pomohl, že jsem to zvládl odehrát. Nakonec z toho bylo skvělé utkání," připomíná si povedené utkání Tekijaški.

O víkendu se Jablonec z tak dobrého výsledku jako proti Liberci radovat nemohl, se Slavií totiž prohrál 1:2. Ale z výkonu týmu má kapitán dobrý pocit: "Jsem na kluky hrdý. Výsledek samozřejmě hodně mrzí, po zápase jsem spal asi dvě hodiny, to zklamání je velké. Víme, že jsme na to měli, Slavii jsme na konci tlačili a cítili jsme z jejích hráčů strach. Neviděl jsem v této sezoně žádný tým, který by tak dobře vyjížděl ze slávistického presinku a měl proti nim tak konstruktivní rozehrávku. Chybělo jen trochu zkušenosti v útoku," analyzuje víkendový zápas Tekijaški.

