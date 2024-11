Měli jsme Liberec porazit, má jasno Straka. Už neví, co dělat, aby Dynamo začalo dávat góly

Zatímco Radoslav Kováč (44) byl nakonec za bezbrankovou remízu v Českých Budějovicích rád, domácí trenér František Straka (66) by si představoval z utkání 14. kola Chance Ligy výhru. Po zisku druhého bodu v sezoně přemítal hlavně nad produktivitou svých svěřenců, která je podle něj tristní. Jinak svůj tým chválil a doufá, že bude Dynamo ve stejném duchu pokračovat i nadále.

"Rozhodně jsme dnes měli vyhrát. V tom prvním poločase jsme byli nervózní, šlo vidět, že můj manšaft chce to prokletí bez výhry zlomit, z čehož pramenily naše chyby. Nebyli jsme kvalitní na balonu, ale o přestávce jsme si to vyříkali a ten druhý poločas jsme byli absolutně dominantní," uvedl Straka po zápase.

"Liberec jsme absolutně k ničemu nepustili, nutili jsme ho neustále k chybám. Takhle bych si to představoval i v dalších zápasech. Musel bych se ale dokola opakovat. To, co my jsme dnes zahodili? Já už nevím, co mám dělat, ke komu mám jít, abychom ty tutovky dávali a štěstíčko se k nám přiklonilo," doplnil Straka.

Podle něj chybí Českým Budějovicím nějaký zabiják, střelec, který by vyloženou šanci proměnil. Připomněl také jednu konkrétní situaci. "Když si vezmu šanci Ekpaie ze šesté minuty, tak nevím, co tam dělal. To se podle mě nedá nedat. Nechápu to. Zeptám se ho, jak to chtěl zakončit, nebo co tímhle řešením myslel," řekl Straka.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

"I když tady bylo málo fanoušků, jsem rád, že přišli. Chtěl bych je ocenit, že klukům poděkovali, i když to pro nás všechny je hořké, že jsme se jim za to neodvděčili výhrou. Ta psychická záležitost, že jsme nevyhráli, je pro nás zdrcující. Já ale budu pracovat, abychom to prokletí prolomili. Chybí nám vražedný instinkt, abychom to tam nějak dorvali," dodal.