Na faul to bylo hrozně málo. Za chvilku bude pískat VAR, zlobil se Kováč po neuznaném gólu

Pořádně rozmrzelý byl po bezbrankové remíze s Hradcem v Chance Lize trenér Liberce Radoslav Kováč (44). "Zklamaný z výkonu týmu nejsem, hlavně první poločas pracoval dobře, měli jsme svoje šance," poznamenal do kamer O2 TV. "Nakonec jsme dali i gól. Mrzí mě, že Karel Rouček je od toho metr a prostě vyhodnotí, že to faul není a nechá si to vrátit s VARem. Podle mě za nás za chvilku bude pískat VAR. Na faul to bylo hrozně málo, tedy za mě," pravil smutně kouč.

Liberec před týdnem bral bod v Českých Budějovicích, kde výkonem nenadchl a bezbrankovou remízu přijal s rozpaky. Na domácí půdě Slovan ožil. "Kluci pracovali dobře. Hlavně první poločas jsme hráli dobře. Měli jsme tam svoje šance. Škoda, že si to Lety nevzal na střed, byla prázdná brána, to je obrovská škoda," litoval špatného řešení při akci Letenaye.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Nakonec Kováčův tým do sítě i míč dotlačil, když se trefil Michal Hlavatý. Jenže gólová radost byla předčasná. "Na faul to bylo hrozně málo, tedy za mě. Ale tak to prostě je, neuznal to," krčil rameny zklamaný kouč. "Druhý poločas Ševinský zakončuje skvěle ze standardky, chyběly milimetry. Myslím, že jsme si zasloužili vyhrát, ale bohužel," dodal.

U situace, kdy sudí nakonec neuznal branku Slovanu, bylo na trávníku hodně emocí. "Měli bychom to zvládat lépe, ale je to hrozná škoda. Rozhodčí si to sám musí vyhodnotit, mít zodpovědnost i za sebe. Ten faul tam možná najdou, ale když chcete hrát v dnešním fotbale agresivně, takových faulů nebo nefaulů je mraky," poznamenal liberecký trenér.

"Náš hráč to krásně trefí a on to pak neuzná, to se nám stalo i s Bohemkou několikrát. Pro nás je to složitý a máme z toho vždycky akorát bod." Smutný byl po utkání také exekutor neuznané branky Michal Hlavatý, kterého neutěšila ani cena pro nejlepšího hráče utkání. "Cenu bych vyměnil za tři body. Je to zklamání. Musím zkrátka dát ten gól příště a hlavně, abychom vyhráli," prohlásil.

"Nějak jsme tam byli v souboji a potom jsem vystřelil. Rozhodčí se k tomu vrátili a asi to byl faul prostě," popsal situaci do kamer hráč, který už pátý zápas v řadě nezapsal do statistik vstřelený gól ani asistenci. "Bylo by dobrý, abych čísla měl, i pro tým. Když hraju výš, je větší šance dostat se do nějaké příležitosti. Pak je větší pravděpodobnost, že budu mít i čísla," doplnil.

