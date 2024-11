Severské hvězdičky lákají českou špičku. Slavia i Plzeň se chystají lovit ve Švédsku

Fotbalová Slavia i Plzeň hledají posily ve Švédsku, konkrétně v tamním klubu Mjällby. V hledáčku Viktorie je talentovaný záložník Elliot Stroud (22), vicemistr z Edenu si pro změnu dělá zálusk na brankáře Noela Törnqvista (22). Informace zveřejnil server fotbollskanalen.se, jemuž je potvrdil sportovní manažer pátého celku tabulky Hasse Larsson. "Je to pravda, o naše hráče má zájem řada klubů,“ uvedl.

Plzeň není jediným zájemcem o služby levého křídla Strouda. Hráče sledují i AIK Stockholm, Malmö, polský Raków, úřadující rakouský mistr Sturm Graz i několik anglických zájemců. "Ano, kluby, které uvádíte, jsou správné. Konkrétně zástupci Plzně byli hráče osobně sledovat," prozradil Larsson pro web fotbollskanalen.se.

"Zájem o hráče je velký, nicméně konkrétní nabídku jsme zatím nedostali," dodal s tím, že Stroud má v klubu smlouvu do roku 2026. Šéfové Mjällby si za něj jako odstupné představují sumu okolo 44 milionů korun. "Pokud ho máme uvolnit, pak za nějaké takové peníze," uvedl sportovní manažer klubu.

V hledáčku má hráče z Mjällby také pražská Slavia. Ta pro změnu sleduje, stejně jako několik anglických klubů, brankáře Noela Törnqvista (22). "O něj je velký zájem z Anglie. Ale podívat se na něj byl Ludogorec Razgrad a také pražská Slavia," prozradil Larsson s tím, že ani v tomto případě neskončila na stole klubového vedení konkrétní nabídka.

"Je to docela zvláštní, když naše hráče sleduje docela dost klubů, a ani na jednoho z nich nepřišla. Je jim 22 a jsou to vážně dobří hráči. Oba u nás mají smlouvy až do roku 2026, takže nemáme kam spěchat," dodal funkcionář.

"Je těžké říct, zda nabídka přijde. Může se to stát klidně za týden a třeba přijdou nabídky i na další hráče. Máme každopádně dobrý pocit z toho, že všichni zmínění hráči jsou u nás pod smlouvou. Když se nabídka neobjeví, budeme rádi, že u nás zůstanou," dodal.

Zájem Slavie o mladého gólmana by mohl napovídat tomu, že by Pražané mohli uvolnit na lukrativnější adresu současnou jedničku Antonína Kinského, který si svými skvělými výkony říká o velký přestup do některé z elitních evropských lig. Zvlášť, když se v zimě po zranění vrátí Jindřich Staněk...