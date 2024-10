Naděje pro Ďolíček? Bohemians se měli dohodnout s Prahou a rekonstrukce je zase o krok blíž

Ďolíček. Ikonický stadion v pražských Vršovicích, který je už dlouhých 92 let domovem pražských Bohemians, by se mohl dočkat tolik potřebné rekonstrukce. Podle informací webu Stadiony.Blog se klub dohodl s městem na dlouhodobém pronájmu. Pokud dohoda projde Radou hlavního města, tak by plánované přestavbě nic nestálo v cestě.

Právě smlouva s městem dlouhodobě zdržuje snahy o výstavbu nového domova Bohemians. Majitel klubu Darius Jakubovicz nechtěl investovat půl miliardy do celkové přestavby v případě, že by od města nedostal smluvně dané jistoty. Nyní se zdá, že se śe zastupiteli dohodl na přijatelném řešení.

Jak dohoda vypadá? Podle informací webu Stadiony.Blog by stadion měl nadále zůstat v rukou města, klub by ale platil přijatelné nájemné a měl by jistotu, že na břehu Botiče zůstane minimálně dalších 60 let. Jakubovicz se výměnou za to zavázal k rozsáhlé rekonstrukci, která by měla vyjít až na 500 milionů korun.

Dohoda by měla vejít v platnost v průběhu listopadu, kdy ji bude projednávat Rada hlavního města. Klub plánované ujednání nechce komentovat až do doby, jeho nabytí platnosti. Na definitivní jistotu si tak fanoušci Klokanů budou muset ještě chvíli počkat.