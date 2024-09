Opět je to ten starý Mojma, chválil Trpišovský uzdraveného Chytila. Lingr zatím v roli žolíka

Návrat na ligovou scénu po dlouhých 17 dnech vyšel Slavii na výbornou. Sešívaní v Mladé Boleslavi vyhráli 2:0 a dali zapomenout na mizerné výkony z úvodních venkovních zápasů. Ve středních Čechách dominovali a po zásluze brali tři body. Pomohl k nim i navrátilec Ondřej Lingr (25), který naskočil do hry v 67. minutě.

Před posilou z Feyenoordu dostali přednost Tomáš Chorý s Mojmírem Chytilem. A právě Chytil ve 23. minutě otevřel skóre zápasu a dodal Slavii potřebný klid na kopačky. "Mám z něho radost. Delší dobu ho trápily zdravotní problémy, všechno ale dotrénoval a opět je to ten starý Mojma," řekl na tiskové konferenci Jindřich Trpišovský.

Zkušený kouč mohl být po reprezentační pauze spokojený. "Těší mě výsledek i výkon. Utkání jsme měli pod kontrolou, vytvořili jsme si spoustu šancí. Mojmův gól nám hodně pomohl, protože se tím otevřelo spoustu prostoru směrem nahoru do protiútoků. Celkově jsem moc spokojený, že jsme tady po reprezentační pauze dokázali vyhrát."

O vítězství Slavia rozhodla hned v prvním poločase. Ještě před pauzou navázal na Chytilovu trefu Malick Diouf, jenž se prosadil už počtvrté v sezoně. "Opět ukázal svou hladovost. Je to hráč, který je extrémně pracovitý, a zároveň má emoce. S Davidem Douděrou patří k oporám na kraji hřiště," chválil mladého Senegalce Trpišovský.

Mezi opory by se časem měl zařadit i Lingr, který si v Mladé Boleslavi odbyl obnovenou premiéru v červenobílém dresu. "Je na něm trochu znát, že ve Feyenoordu neměl takové herní vytížení. Jde ale vidět, že vyspěl a umí na sobě pracovat. My zároveň pracujeme na něm. On se do toho rychle dostane," kouč Slavie.

Statistiky hráče. Opta by Stats Perform

"Bude to mít jednoduché zejména v tom, že je univerzál. Může hrát zkraje i pod hrotem. Určitě mu pomohou i další zápasy, které přijdou. V plánu je využívat ho v nejbližších duelech spíš ze střídačky, utkání dokáže zlomit. Fotbalově vyspěl, je hodně hladový se dostat na hřiště. Chybí mu ale herní praxe a zmíněné vytížení," nastínil Lingrovu roli pro nejbližší duely Trpišovský.