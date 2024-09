Když vloni v srpnu odcházel do Feyenoordu, málokdo očekával, že po 377 dnech bude opět pózovat v Edenu s červenobílým dresem Slavie. Ondřej Lingr (25) se vrátil do klubu, který mu otevřel dveře do Evropy a doufá, že mu nabídnutou příležitost nyní svými výkony splatí. "Chci pomoc Slavii v jakékoliv roli. Cíle klubu jsou pro mě nejdůležitější," uvedl po podpisu čtyřleté smlouvy.

Lingrovi angažmá ve Feyenoordu příliš nevyšlo. Za celý rok nenastoupil ani jednou v základní sestavě a v 28 zápasech nasázel jen čtyři branky. Po návratu do Slavie je proto pokorný.

"Mým cílem po návratu je, abych se stal opět důležitým členem týmu, jak tomu bylo, než jsem odešel. Samozřejmě vím, že vytížení nebylo úplně optimální, proto jsem rád, že se mohu vrátit. Nikde není napsáno, že budu v základní sestavě nebo že budu hrát každý zápas, to je už jen na mně, na mých výkonech, jak si to zasloužím," uvedl v rozhovoru pro klubový web.

Ve Slavii by rád navázal na sezonu, kdy se sešívaní naposledy stali mistry ligy. "Moc rád bych ho vrátil zpět do Edenu," přiznal Lingr, který v červenobílém dresu nastřílel 40 branek. "Moc si toho vážím, ale přiznám se, že jsou pro mě důležitější cíle Slavie. To je na prvním místě. Já budu vše dělat stejně tak, jak tomu bylo, než jsem odešel a to, abych pomohl Slavii za jakékoliv situace. Ať už je to na hřišti, nebo mimo něj," dodal rodák z Havířova.

Lukrativní nabídky

V létě měl na stole několik nabídek, nakonec si ale vybral návrat do známého prostředí. "Měl jsem lukrativní nabídky, kde bych mohl vydělat velké peníze, ale i z rodinného hlediska, i mé osobní stránky tohle rozhodnutí dává největší smysl," prozradil Lingr.

Lingr v pětadvaceti letech dozrál do ideálního fotbalového věku, ve Slavii proto bude patřit ke zkušenějším. "Vím, že budu pod větším tlakem, než když jsem odcházel, ale myslím, že mi to jen pomůže. Pod tlakem hraji nejlépe, jak umím," řekl po návratu z neúspěšné zahraniční mise.

Ondřej Lingr toho ve Feyenoordu příliš neodehrál. Livesport / Profimedia

"To, že jsem v zahraničí neuspěl, je pravda. Nepovedlo se to, ale jako hráč máte ten sen, abyste si zahraničí vyzkoušel. Já jsem to chtěl zkusit. Měl jsem nabídku z Feyenoordu, kterou jsem přijal, a to, že to nevyšlo, je věc druhá. Byly za tím i jiné věci," uvedl český reprezentant.

Svého nizozemského dobrodružství ale nelituje. "Rok ve Feyenoordu mi samozřejmě dal strašně moc. Zahrál jsem si Ligu mistrů. To byl pro mě vždy sen. To se mi splnilo. Vyhráli jsme dvě trofeje. Na jedné jsem měl výrazný podíl, když jsem Feyenoord poslal do finále poháru. Ten je tam hodně cenný. Měsíc zpátky jsme vyhráli Superpohár. To určitě beru jako úspěch a určitě na to budu vzpomínat," řekl na závěr.