Slavia vrchovatě odčinila remízu se Slováckem, Dynamo v Edenu zničila čtyřmi góly

Slavia v posledním utkání sobotního program druhého kola Chance Ligy přejela v Edenu České Budějovice 4:0, doma je v lize porazila počtrnácté v řadě a odčinila úvodní bezgólovou remízu ze hřiště Slovácka. Poprvé po návratu z hostování v Teplicích se v nejvyšší soutěži střelecky prosadil Daniel Fila, vůbec první trefu za sešívané zaznamenal Filip Prebsl a asistenci si připsal Lukáš Vorlický. Brankář Antonín Kinský udržel druhé čisté konto v sezoně.

Slavia v úvodu soutěže ztratila body se Slováckem, na jehož stadionu předvedla nevýrazný výkon. Trenér Jindřich Trpišovský se proto rozhodl osvěžit sestavu, proti Dynamu tak v útoku nastoupil přípravou prověřený Fila. Podporu z křídla mu měl poskytovat jeden z nejlepších střelců uplynulého Eura Ivan Schranz. Ani na lavičce se tentokrát neobjevil zraněný forvard Mojmír Chytil.

Provedené změny se sešívaným vyplatily hned zkraje druhé minuty, kdy Fila podržel balon a dovolil spoluhráčům rozehrát jej do strany. Tam číhal David Douděra, který nikým nebráněn zamířil překvapivě k bližší tyči soupeřovy brány a otevřel skóre zápasu. Domácí ani po úvodní trefě nepolevili a nadále na Českobudějovické tlačili. O druhý gól se tak o pár chvil později postaral sám hrotový útočník Slavie.

Ten se odpoutal od svého osobního strážce, převzal pas z levé strany od El Hadjiho Malicka Dioufa a z malého vápna propálil Martina Janáčka. Také v dalších akcích vynikali především sešívaní. Lukáše Provoda však nejprve v 16. minutě vychytal gólman Dynama a pár momentů nato zachránila hosty po teči jednoho z obránců branková konstrukce. V zajímavé šanci neuspěl ani Schranz.

Jihočeši se k útočným výpadům odhodlali zřídkakdy, znovu tak mohli udeřit domácí. Jejich třetí gól byl ale po zásahu videorozhodčího kvůli ofsajdu odvolán. V závěru první půle musel naopak ještě zasáhnout Kinský proti střele Samuela Šiguta. Slávisté se za navýšením rozdílu ve skóre hnali i po přestávce, v první velké šanci druhého dějství ale Fila z bezprostřední blízkosti minul odkrytou bránu.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Provod pro změnu poslal míč do boční sítě. Zhruba po hodině hry zvýšily České Budějovice svou aktivitu, veškerou snahu ale zmařil chybující Janáček. Tomu dvakrát vypadl balon z rukavic, a Filipu Prebslovi tak stačilo k zápisu do statistik zamířit do prázdné brány. Po něm se ještě v 83. minutě, krátce po příchodu na hřiště, hlavou prosadil Conrad Wallem po centru Vorlického.

Tabulka Chance Ligy