Snažíme se kultivovat fotbal a pak se děje tohle, opřel se Sivok do realizačního týmu Slavie

Derby pražských "S" se blíží a v mediálním prostoru to pomalu jiskří. Tradiční předzápasové popichování odstartoval sportovní manažer sparťanského A-týmu Tomáš Sivok (41), který se v pořadu Tiki-Taka opřel do realizačního týmu Slavie za chování asistenta Zdeňka Houšteckého (52) v duelu s Plzní. "Je to pořád dokola," rýpl si do rivala.

Slávistický asistent Houštecký je známý bouřlivák. Svou pověst potvrdil i v úvodu víkendového šlágru s Plzní, kdy neudržel nervy na uzdě a po sporném zákroku ve vápně Viktorie začal nevybíravě spílat rozhodčím. Hned ve čtvrté minutě proto viděl zaslouženou červenou kartu a musel opusit lavičku.

Jeho počínání neuniklo ani Sivokovi. "My se tady snažíme kultivovat fotbal a pak se děje tohle. Navíc to není poprvé a řekl bych, že ani naposledy. Když je to takhle časté, tak to podle mě prostě není správné," posteskl si bývalý reprezentační stoper.

Podle něho se podobné situace opakují téměř v každém zápase Slavie. "Slávistický realizační tým každý zápas od začátku vyvíjí tlak na rozhodčí i na soupeřovu lavičku a pak je z toho taková mela, která se v těch velkých zápasech opakuje," myslí si.

Vzpomněl si třeba na podzimní derby z minulé sezony, které skončilo ostudnou šarvátkou na hřišti i mezi lavičkami. "Když se někdo zvedne z lavičky, tak si to nemůžete nechat líbit, protože to kluci na hřišti cítí. Byla to ostuda pro celý český fotbal. Hráči i realizační týmy se málem přizabili. Proto jsme s Rosou (Tomášem Rosickým) hráčům i trenérům řekli, že se musí připravit na to, že se něco takového může stát znovu," řekl před kamerami O2 TV Sport.

Trpišovský by měl realizační tým víc řídit

"Myslím si, že by si trenér Trpišovský měl své podřízené trochu víc řídit. Je to bezpochyby nejlepší český trenér, ale tohle je věc, kterou by měl hlídat. Jsem taky emotivní člověk, takže rozumím tomu, že se může stát nějaké extempore, ale nesmí to být každý rok," dodal Sivok.

"Kdo takové věci dělá u nás?" zeptal se navíc ve vysílání. A tady se musíme zastavit. Statistiky totiž mluví neúprosně. Někdejší trenér Sparty Priske viděl za dvě sezony na lavičce letenských sedm žlutých karet, zatímco Trpišovský jen čtyři.

Sudí dává žlutou kartu sparťanské lavičce. Profimedia

Fotka, na níž Priske křičí z metru na Lukáše Provoda už téměř zlidověla. Pro ostré slovo navíc nejde daleko ani současný vládce sparťanské střídačky Lars Friis. Pravda o tom, kdo šponuje emoce v derby je tak nejspíš zase někde uprostřed.