Sparta zpackala generálku na Malmö, remizovala se Slováckem. Karviná veze tři body z Teplic

Sparta nezvládla generálku na odvetu play off Ligy mistrů s Malmö, když v šestém kole Chance Ligy překvapivě ztratila za domácí remízu 2:2 se Slováckem. Letenští museli dvakrát dotahovat, za hosty se poprvé po návratu do Česka prosadil Michael Krmenčík. Souboj celků ze spodní části tabulky nečekaně ovládla Karviná, která v Teplicích vyhrála 3:1. Slezané díky druhému vítězství utekli svému soupeři na tři body, Severočeši se naopak propadli na 15. místo tabulky.

Sparta, která v dosavadním průběhu soutěže neztratila ani bod, přivítala v šestém kole Chance Ligy na Letné Slovácko, povzbuzené domácí výhrou nad Baníkem. Svěřence trenéra Larse Friise čeká v úterý proti švédskému mistrovi jeden z nejdůležitějších zápasů v moderní klubové historii, a tak základní sestava Letenských doznala řady změn.

První větší šance přišla až v 17. minutě a hned z toho byl gól. Michaelem Krmenčíkem prodloužený míč si do pohybu převzal Vlasij Siňavskij, obešel Mathiase Rosse a střelou k tyči poslal Slovácko do vedení. Hned o tři minuty později však bylo vyrovnáno. Rohový kop Markuse Solbakkena brankář Milan Heča podběhl a Asger Sörensen snadno zakončoval hlavou do odkryté branky.

Gólová přestřelka pokračovala i nadále. Ve 24. minutě se po dlouhém Hečově nákopu dostal k odraženému míči Krmenčík a nádherným lobem z dálky překonal špatně postaveného Petera Vindahla. Blízko vyrovnání byl v nastavení prvního poločasu Lukáš Sadílek, z bezprostřední blízkosti však Heču překonat nedokázal. První poločas tak skončil překvapivým vedením Moravanů.

Na vývoj utkání musel zareagovat kouč Friis, který do druhého poločasu poslal na hřiště Lukáše Haraslína a Veljka Birmančeviče. Obě sparťanské opory výrazně zvedly ofenzivní sílu domácích a Slovácko se dostávalo pod stále větší tlak. V 66. minutě již byl Heča po důrazném zakončení Martina Suchomela překonán, na brankové čáře ale míč vykopával Stanislav Hofmann.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Další šance domácích přišla v 75. minutě, kdy ve skluzu zkoušel centrovaný míč usměrnit do branky Birmančevič, trefil ale pouze tyč. Vyrovnání se Sparta dočkala v 79. minutě. Penaltu nařízenou za hraní rukou v pokutovém území suverénně proměnil Birmančevič. Drtivý tlak Sparťanů pokračoval, Slovácku se ale dařilo náporu odolávat.

Rozhodčí Pavel Orel utkání nastavil o sedm minut, Sparta dále útočila, do protiútoku se ale dostalo Slovácko a největší šanci měl v 93. minutě Pavel Juroška. Sparťané tak poprvé v letošní sezoně ztratili body.

Domácí Teplice vstupovaly do zápasu s vidinou napodobení zisku tří bodů z předešlého domácího klání s Libercem. Karvinští oproti tomu chtěli vylepšit bilanci po prohraných střetech s Bohemians a Viktorií Plzeň.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Byli to však hosté, kteří si vzali úvodní střelecké slovo zápasu. Už ve druhé minutě ohrozil domácí svatyni Amar Memič, o chvíli později však už bosenský forvard poslal Slezany do vedení. Na půli hřiště prodloužil centr Filip Vecheta a následný samostatný únik Memič bez větších potíží proměnil. Na špatný vstup do zápasu chtěl reagovat teplický Pavel Svatek, jenž v 19. minutě dalekonosným pokusem málem vyzrál na brankáře Jakuba Lapeše, ten však neméně pohledným zákrokem střelu vytěsnil na roh.

Osm minut po vstupu do druhé půle aktivní Vecheta rozradostnil Karvinské podruhé. Hlavou zužitkoval přesný centr z levé strany z kopačky kapitána Jiřího Fleišmana a brankáři Luďku Němečkovi nedal šanci. Vecheta tak navázal na svou střeleckou formu z utkání s Bohemians. V 73. minutě zasadil Sklářům další ránu Denny Samko, který si připsal svůj první gól v nejvyšší ligové soutěži.

V 77. minutě mohl snížit domácí Daniel Trubač, trefil však jen břevno Lapešovy brány. V první nastavené minutě na konečných 1:3 korigoval teplický Abdallah Gning. V příštím kole Chance Ligy svěřenci kouče Zdenka Frťaly na Stínadlech přivítají Mladou Boleslav. Karviná si po cenném skalpu z hřiště soupeře bude v dohrávaném slezském derby brousit zuby na ostravský Baník.

Tabulka Chance Ligy