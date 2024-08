Vlastňák a pak rozhodující gól? To jsem v kariéře asi nikdy neviděl, zářil stoper Čihák

Královéhradecký fotbalista Filip Čihák (25) prožil doma proti Mladé Boleslavi hodně nevšední zápas. Stoper si už po 59 sekundách vstřelil vlastní gól, nakonec ale v 51. minutě dokonal obrat na 2:1 a stal se hrdinou utkání 3. kola Chance Ligy. Plzeňský odchovanec na tiskové konferenci přiznal, že něco podobného v kariéře asi ještě nezažil.

"Aby si dal někdo vlastňák a pak rozhodl, to jsem ještě v kariéře asi nikdy neviděl. Ale ty emoce byly super. Jsem rád, že jsem se mohl trošku vykoupit a zařídit tři body," prohlásil Čihák.

Ještě v první minutě si srazil do sítě střílený centr od Vasila Kušeje a nechtěně se postaral o nejrychlejší branku nového ligového ročníku. V 51. minutě prožíval přesně opačné pocity, když se prosadil hlavou po standardní situaci a otočil stav. Hradec už přitom hrál v deseti po vyloučení Petra Juliše z 21. minuty.

Střelci utkání. Livesport

"Věděl jsem, že Hory (Daniel Horák) to kope skvěle. Už jsem mu říkal i v kabině, že jsem tušil, že to takhle kopne. Šel jsem tam na 100 procent a jsem rád, že to tam padlo," řekl Čihák k vítěznému gólu.

V souboji před rozhodující brankou vyskočil přes mladoboleslavského stopera Martina Králika a po zakončení mu dokonce zůstal chvíli viset na zádech. Možného faulu se ale nebál. "Věděl jsem, že ruce jsem přímo na ramenou položené neměl. Byl jsem si téměř jistý, že to bude platit," podotkl Čihák.

Jeho tým v sedmé minutě díky brance Adama Vlkanovy rychle zareagoval na brzký inkasovaný gól a pak nečekaně dobře zvládl dlouhé oslabení. "Nevstoupili jsme do toho dobře, mojí chybou při rozehrávce a následným vlastňákem jsme hned prohrávali. Pak jsme navíc dostali červenou a zápas už se vyvíjel podle toho. Vyhrát zápas o deseti je cenné proti jakémukoliv týmu. Boleslav má navíc výborné individuality, ale jako tým jsme to skvěle zvládli," ocenil Čihák.

"Votroci" na konci minulé sezony podlehli Mladé Boleslavi v utkání o účast v kvalifikaci Konferenční ligy. V červnovém venkovním zápase rovněž brzy prohrávali a od závěru první půle hráli v oslabení.

"V Boleslavi jsme dostali červenou už za stavu 0:2, to bylo samozřejmě horší. Dnes to bylo 1:1, tak jsme si o poločase řekli, že budeme vycházet z dobré defenzivy a budeme čekat na standardku nebo protiútok. A to vyšlo," těšilo bývalého hráče Plzně nebo Pardubic.

Hradec má v nové ligové sezoně zatím poměrně pevnou defenzivu, ve třech zápasech inkasoval dvakrát. Ze dvou domácích utkání vytěžil šest bodů. I díky Čihákovi, kterého v minulých sezonách trápily zdravotní problémy. V té aktuální zatím nechyběl ani minutu.

"Odtrénoval jsem celou přípravu a teď už se dostávám i do zápasového režimu. Osobně se teď cítím moc dobře," pochvaloval si Čihák, jenž po předchozím hostování na východě Čech přestoupil před sezonou do Hradce z Plzně.

