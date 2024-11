Vojta pomohl k remíze se Spartou a zářil nadšením. Nejdůležitější gól v kariéře, líčil

Zářil nadšením, i když se nepovedlo vyhrát. Útočník Mladé Boleslavi Matyáš Vojta (20) po remíze s mistrovskou Spartou 2:2 dával pořádně najevo, že je po zápase víc než spokojený. "Je to nejdůležitější gól v kariéře, byl to největší zápas kariéry, i když tam byla Guimaraes. Ale Sparta je dlouhodobě českou špičkou, bylo to nejvíc," hlásil střelec do kamer O2 TV.

Jeho kariéra se teprve rozjíždí, na hrotu sestavy ale dostal šanci před zkušeným Matějem Pulkrabem a příležitost využil náramně. Šest minut před půlí po přihrávce obránce Martina Králika vyrovnal na 1:1. Po nervozitě a trémě ze souboje s mistrem nebylo ani památky. "Vůbec jsem nebyl nervózní. Těšil jsem se. Ten zápas je hodně sledovaný. Takových v lize není hodně, snažil jsem se si to užít," konstatoval.

Euforie poté, co se jeho zakončení zastavilo až v síti, byla ohromná. Střelec ale dobře věděl, jak moc mu pomohla parádní přihrávka. "Padesát procent je jeho. Tu akci udělal on a já jsem na hřišti od toho, abych to zakončil," smál se jeden z mladoboleslavských hrdinů, když chválil spoluhráče Králika.

Zmínil také to, jak náročné bylo hrát v zimě a mlhavém počasí. "Ze začátku to bylo v pohodě, ale ve druhé půli se to zhoršovalo. Brankáře Trmala jsem na konci při odkopu skoro neviděl, Bylo to těžký, ale dalo se to zvládnout. Zápas se odehrál a jdeme domů," uzavřel s veselou Vojta.

Další branky bude moct přidat po reprezentační pauze, kdy Mladá Boleslav zavítá na Slovácko.

