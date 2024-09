Jihlava pod novým trenérem remizovala s Vlašimí, v úplném závěru zařídil bod Lehký

Jihlava remizovala v dohrávce 10. kola Chance Národní Ligy s Vlašimí 2:2 a pod taktovkou nového trenéra Marka Jarolíma zůstává na sestupových příčkách. Sympaticky hrající Vlašim i po několika neproměněných šancích odjíždí ze Stadionu v Jiráskově ulici s bodem.

První minuty nepřinesly žádnou výraznější akci, více ze hry měli ale domácí, kteří od první minuty drželi balon a nepouštěli Vlašim do kombinační hry. Přesto to byli hosté, kteří mohli jít v 15. minutě do vedení, po přesné kolmici se do úniku dostal Martin Šubert, který ale nedokázal nasměrovat míč do branky a stav utkání se neměnil. Stejný hráč se zanedlouho ocitl v ještě nebezpečnější příležitosti, s jeho pokusem si tentokrát poradil jihlavský brankář Adam Jágrik.

Ve 40. minutě se nejaktivnější muž zápasu konečně dočkal. Akci odstartoval Peter Kareem, který nejprve napálil z voleje vlastního spoluhráče, míč se však šťastně odrazil k Šubertovi, jenž utaženou střelou k tyči poslal Vlašim do vedení. Radost ale netrvala dlouho, doslova vteřiny před koncem první půle stihli Jihlavští odpovědět. Po rohovém kopu doputoval po několik odrazech míč k Vítu Benešovi a ten i s pořádnou dávkou štěstí dopravil míč za brankovou čáru.

Statistiky zápasu. Livesport

Začátek druhé půle se nesl ve stejném duchu jako v prvním dějství. Aktivnější Vysočina stále více bušila do svého soupeře a diktovala tempo hry. Problémem byla finální fáze, která dělala domácím fotbalistům největší starosti. V největší příležitosti se v 74. minutě objevil střídající Justin Araujo-Wilson. Po milimetrově přesné přihrávce Jakuba Selnara se první jmenovaný pokoušel lobem překonat vlašimského brankáře Daniela Spilku. Jeho pokusu však chyběla přesnost a skóre se tedy neměnilo.

V závěru utkání se domácím fotbalistům přece jen podařilo vstřelit branku, která se zdála být vítěznou. Jejím autorem se stal právě Wilson, který se po rohovém kopu ve vápně nejlépe zorientoval a hlavou poslal míč do sítě. V poslední minutě nastavení ale na konečných 2:2 dokázal z přímého kopu vyrovnat Filip Lehký a zařídit Vlašimi remízu.